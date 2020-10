BMW stopt productie MINI bij VDL NedCar - Autoblog.nl

Het hoge woord is er helaas uit. BMW stopt met de productie van de MINI Countryman in Nederland.

Een lastig dossier wordt nog lastiger. BMW heeft namelijk bekend gemaakt dat er een beslissing is genomen. Het is helaas niet een al te beste beslissing voor ons Nederlanders. BMW stopt de productie bij VDL. Op dit moment wordt de Countryman daar gebouwd. Je weet wel, de oude private-leasert van onze hoofdredacteur.

BMW stopt productie MINI bij VDL

Het is een spijtige uitslag. Want op het moment dat BMW stopt met het produceren van Mini’s in Born, gaan er 5.000 banen verloren.

VDL laat weten dat ze niet bij de pakken neer zitten en gaan kijken naar een nieuwe opdrachtgever. Daar hebben ze nog even de tijd voor. In tegenstelling tot Honda in de F1 laat BMW het heel erg ruim op tijd weten dat ze niet voornemens zijn om het lopende contract te verlengen. De productiestop zal namelijk plaatsvinden in 2023.

Zure appel

Het is een zure appel voor VDL NedCar. Eerst werd al bekend gemaakt dat de BMW X1-productie op termijn verhuisd gaat worden. De Countryman was een beetje ‘de laatste strohalm’. Dit was namelijk de enige order voor VDL.





Nu BMW compleet stopt met VDL NedCar, moet de fabriek op zoek gaan naar een nieuwe opdrachtgever. Aan De Telegraaf heeft Minister van Economische Zaken Eric Wiebes al aangegeven dat de overheid daar waar mogelijk helpt met het vinden van een nieuwe contractant. Daarnaast noemt hij het een “harde klap” en “een tegenslag”.

Eclectisch

Tijdens de zomer dacht VDL NedCar dat de productie nog wel even door zou gaan. Nu BMW stopt met de productie van de MINI komt er een einde aan een eclectische mix van auto’s die gebouwd zijn in Born, zoals de Mitsubishi Carisma, Volvo 360, Mitsubishi Outlander en Mini Cabrio.

Met dank aan Eline voor de tip!