Volvo dropt auto's van 30 meter hoogte [video] - Autoblog.nl

Volvo stijgt naar nieuwe hoogten in hun streven naar veiligheid.

Veiligheid van auto’s in een serieuze zaak, maar desondanks kunnen crashtests best vermakelijk beeldmateriaal opleveren. In tegenstelling tot video’s van een echte crash kun je er zonder schuldgevoel naar kijken. Volvo heeft nu een nieuwe manier van testen bedacht die nog is interessanter om naar te kijken.

Kraan

Voor de nieuwe test takelt Volvo auto’s namelijk naar 30 meter hoogte met een mobiele hijskraan. Vervolgens laat de kraan de auto te pletter vallen, waarna dit kunstje nog een paar keer wordt herhaald. Uiteraard blijft er uiteindelijk weinig over van de auto’s. In totaal heeft Volvo tien verschillende modellen op deze manier naar de vernieling geholpen.

Reddingswerkers

Los van het feit dat dit een publiciteitsstunt is, heeft Volvo hiermee ook reddingswerkers een dienst bewezen. Zij hadden namelijk een gloednieuwe hoop verwrongen metaal om hun skills op te oefenen. Als een auto dusdanig misvormd is kan het nog een hele uitdaging zijn om de inzittenden uit hun benarde positie te bevrijden. Daarbij telt natuurlijk iedere minuut.

Schroothoop

Goede training is dus cruciaal. Het probleem is alleen dat de reddingswerkers het meestal moeten doen met auto’s van 20 jaar oud die van de schroothoop komen. Nu hebben ze ook een keer de gelegenheid om te oefenen op splinternieuwe auto’s, die toch weer anders in elkaar zitten.

Video

Waar deze verticale crashtest van Volvo voor henzelf en reddingswerkers vooral ter lering is, dien het voor ons meer ter vermaak. Het levert namelijk spectaculaire beelden op, die je hieronder kunt bekijken: