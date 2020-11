Dit penthouse komt met vette mancave én McLaren 765LT - Autoblog.nl

Welkom terug bij Huizenblog, met deze keer een leuke combideal.

Voor de rijken der aarde ziet een combideal er net even wat anders uit dan voor ons als gewone stervelingen. Vorige week schreven we al over een speciale Porsche 992 Turbo S die alleen te krijgen is in combinatie met een privéjet. Nu heeft McLaren ook een combideal. Niet met een privéjet, maar met een appartement en een leuke garage.

Met een totaaloppervlakte van 160 m2 kun je vijf auto’s kwijt in de garage. Daarnaast is er ook een toiletruimte, zodat je niet helemaal de lift hoeft te pakken naar je penthouse als je moet toiletteren. Vanuit een mooie zithoek kun je je gekoesterde auto’s bewonderen. Ideaal dus als mancave.

Mocht je iets anders in gedachten heb als mancave, dan kan dat ook nog. De garage moet namelijk nog gebouwd worden en kan geheel naar wens ingericht worden. De architect werkt daarbij samen met McLaren. Afgaande op het hoofdkwartier en de showrooms van het merk zal het wel een klinisch geheel worden. Daar moet je van houden, maar het past in ieder geval bij de auto’s van McLaren.

Om te zorgen dat je minstens één toepasselijke auto hebt om de garage te vullen biedt McLaren naast een penthouse en een garage ook een splinternieuwe 765LT aan bij de deal. Dat wil zeggen: die krijg je een jaar lang als leaseauto. Op zich een leuk extraatje, maar als je een dergelijk appartement kunt veroorloven heb je zelf waarschijnlijk genoeg om de garage te vullen.

Alles bij elkaar ben je namelijk ruim €13 miljoen kwijt. Voor dat bedrag heb je een penthouse, een garage en als bonus dus een jaar lang een McLaren 765LT. Het optrekje is gevestigd in West Hollywood. Vanaf je dak heb je mooi uitzicht op de skyline van L.A., terwijl je in de garage mooi uitzicht hebt op je wagenpark. Wat wil je nou nog meer?