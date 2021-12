Google Auto werkt briljant in een Volvo

De nieuwste Volvo’s zijn uitgerust met Google Auto. Het complete systeem in de auto maakt gebruik van de diensten van Google.

Apple CarPlay en Android Auto kennen we wel. Maar Google Auto is wat anders. Niet alleen vervangt het Android Auto in deze vergelijking. Het gaat nog veel verder. De nieuwste modellen van Volvo, zoals de XC60, komen met Google Auto. Deze Volvo’s hebben niet langer een eigen OS van het merk, maar draaien op software van Google.

Google Auto en Volvo

Dit brengt een aantal voordelen met zich mee. Ten eerste gebruiksvriendelijkheid. Google heeft met Android bewezen goede software te kunnen maken. Het gebruiksgemak is daardoor hoog. Ten tweede is het briljant dat de virtuele cockpit op deze manier ook functioneert in samenwerking met Google.

Voorbeeldje. Google Maps voor je neus in in plaats van in het midden. En je hoeft niet bang te zijn dat dit enkel goed werkt in combinatie met een Android-smartphone. De diensten van Google zijn ook gewoon beschikbaar op iOS uiteraard. Daarbij is het wel zo dat je dan gebruik moet maken van Google Maps in plaats van Apple Maps om alles eruit te halen.

Dit en meer komt aan bod in de video die Wouter maakte van Google Auto op een Volvo. In de video gaan we wat meer op de diepte in. Kijken dus!