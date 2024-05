Volvo EX30 is nu populairder dan Model Y in Nederland!

We hadden het al verwacht: de Volvo EX30 neemt gretig aftrek in Nederland.

Volvo en Nederland zijn voor elkaar gemaakt. Degelijke, veilige auto’s die semi-premium zijn: dat sluit uitstekend aan op de behoeften van de Nederlander. De verwachtingen voor de EX30 waren dan ook hooggespannen. Een nieuw instapmodel van Volvo en dan ook nog eens een cross-over. Dat moest wel een bestseller worden.

Nou, wat blijkt? De EX30 is ook een bestseller. De verkoopcijfers van april zijn binnen en de EX30 staat nu voor het eerst op nummer 1 van de bestverkochte EV’s. De afgelopen maand deed de EX30 het dus beter dan de immer populaire Tesla Model Y. Volvo wist 1.459 exemplaren aan de man te brengen in april.

De Volvo EX30 was überhaupt een van de bestverkochte auto’s want dit model stond op nummer 2 overall. Alleen de Kia Niro deed het beter in april, maar die is er natuurlijk als hybride én als EV. Van de verkochte Niro’s was ongeveer de helft volledig elektrisch, dus dat zijn er een stuk minder dan de EX30.

De top 5 met bestverkochte auto’s van april zag er als volgt uit:

Kia Niro (1.693 registraties; 6% marktaandeel) Volvo EX30 (1.459 registraties; 5,1% marktaandeel) Tesla Model Y (1.048 registraties; 3,7% marktaandeel) Volvo EX40 (814 registraties; 2,9% marktaandeel) Hyundai Kona (739 registraties; 2,6% marktaandeel)

En dit waren de bestverkochte EV’s van april:

Volvo EX30 (1.459 registraties; 16,1% marktaandeel) Tesla Model Y (1.048 registraties; 11,5% marktaandeel) Kia Niro (820 registraties; 9% marktaandeel) Volvo EX40 (588 registraties; 6,5% marktaandeel) Tesla Model 3 (400 registraties; 4,4% marktaandeel)

In totaal werden er 28.432 auto’s verkocht in april, wat 3,8 procent minder was dan vorig jaar. Ondanks deze daling werden er wél meer EV’s verkocht. Waar er in april vorig jaar 8.299 EV’s werden geregistreerd, waren dat er nu 9.092, goed voor een marktaandeel van 32%. Het gaat dus toch zo slecht nog niet met de verkoop van elektrische auto’s.

