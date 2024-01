Kies maar: een Model Y of een Model 3 voor €43.993?

De Tesla Model Y en Model 3 zijn nu exact even duur. Welke wordt het…?

Een prijsverlaging is soms noodzakelijk als een model aan de straatstenen niet kwijt te raken is (hallo Lexus UX), maar dat is bij de Tesla Model Y niet aan de orde. Dit was vorig jaar met stip de grootste bestseller van Nederland. En nu doet Tesla er nog eens €2.000 vanaf.

Met de nieuwe prijsverlaging ontstaat er een interessante situatie in de prijslijst van Tesla: de Model Y en de Model 3 zijn nu exact even duur. In beide gevallen betaal je €43.993 voor de achterwielaangedreven instapversie. Dat betekent in de praktijk waarschijnlijk dat er nóg meer mensen voor een Model Y zullen kiezen.

De Model Y is groter en je hebt de o zo belangrijke hoge instap, maar toch zijn er nog genoeg redenen om voor de Model 3 te kiezen. Om te beginnen heeft de Model 3 meer range: 513 km in plaats van 455 km. Daarnaast is de Model 3 sneller: je doet 6,1 seconden over de sprint van 0 tot 100 km/u in plaats van 6,5 seconde.

Maar het belangrijkste is misschien nog wel dat de Model 3 al de facelift heeft gekregen en de Model Y nog niet. Met de facelift heb je niet alleen een strakker design, je krijgt ook betere afwerking, een stiller interieur, betere audio en nog veel meer updates.

We hebben het nu over de RWD-versies, maar als we kijken naar de Long Range-versies zijn de prijzen niet gelijk: met de prijsverlaging is de Model Y Long Range €1.000 goedkoper dan de Model 3 Long Range. Dan heb je echter wel bijna 100 km minder range, dus ook in dat geval is het geen no-brainer.

De vraag van vandaag is dus: als je zou moeten kiezen tussen de Tesla Model 3 en de Model Y, welke wordt het dan?