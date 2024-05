Koop voor €3,9 miljoen een Italiaanse Batmobile

Hij is wel elektrisch, maar dat past eigenlijk heel goed bij Batman.

Het is inmiddels een beetje afgezaagd om een zwarte supercar ‘Batmobile’ te noemen, maar deze keer konden we er niet omheen. De auto die je hier ziet is namelijk een officiële Batman-special edition. Een Batmobile dus, maar dan eentje die je ook kunt krijgen als je niet in je vrije tijd verkleed als vleermuis van gebouwen springt.

Het gaat om een Pininfarina, die in samenwerking met DC Comics een viertal auto’s presenteert die geïnspireerd zijn op Batman. Twee daarvan zijn gebaseerd op de dakloze Pininfarina B95 en twee op de Pininfarina Battista. Op basis van zijn naam leent deze auto zich natuurlijk uitstekend voor een samenwerking met Batman.

B95 Dark Knight & Gotham

De auto die het meest aan Batman doet denken is de B95 Dark Knight. Die is namelijk zwart. En door de afwezigheid van een dak of een vooruit zou deze auto zeker niet misstaan in een Batman-film. Naast de B95 Dark Knight is er ook de B95 Gotham. Deze lijkt geïnspireerd te zijn op de Murciélago die Bruce Wayne rijdt in Batman Begins. Die was namelijk grijs met een bruin interieur.

Waarschijnlijk kende je de Pininfarina B95 überhaupt nog niet, maar dat is een speedster gebaseerd op de Battista. Het betreft dus een elektrische hypercar, met maar liefst 1.900 pk. Een EV past overigens veel beter bij Batman dan een of ander luidruchtig apparaat, want Batman hoort zich natuurlijk geruisloos voort te bewegen.

Battista Dark Knight & Gotham

Naast de B95 zijn er ook twee speciale versies van de ‘gewone’ Battista. Deze heten wederom Dark Knight en Gotham. De Battista Dark Knight is niet zwart, maar donkerblauw. Op de Gotham zien we het stijlvolle grijs met bruin weer terug.

Ook de Battista beschikt over 1.900 pk en hoort daarmee tot de snelste auto’s ter wereld. De techniek komt overigens bij Rimac vandaan, dus feitelijk is het een Rimac met een Italiaanse carrosserie. Maar daar is natuurlijk niks mis mee.

Details

Omdat de link met Batman niet bij al deze auto’s even duidelijk is, zijn er diverse details die verwijzen naar de duistere held. Zo is tussen de stoelen het logo van Wayne Enterpreses te zien. Ook is er een spraakassistent met de stem van Alfred Pennyworth, de butler van Bruce Wayne.

Zoals gewoonlijk bij een special edition gaat het vooral om kleurtjes en logootjes, maar er zijn nog een paar dingen anders. Zo hebben deze Battista’s twee ruitjes in het dak (of eigenlijk het bovenste deel van de deuren), waar de normale Battista dat niet heeft. Ook zijn er nog wat subtiele aerodynamische aanpassingen.

Prijs

Pininfarina zegt niks over de oplage, maar op de plaquette in het interieur lezen we ‘1 of 1′. Het lijkt er dus op dat er van elk van deze vier auto’s maar één exemplaar beschikbaar is. We weten wel wat deze auto’s moeten kosten. De Battista kost €3,4 miljoen en de B95 €3,9 miljoen. En dat is nog exclusief belastingen…