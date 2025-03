Volgende elektrische Volvo laat zijn kont zien

Na de ES90 wordt dit de volgende elektrische Volvo.

Volvo verraste gisteren vriend en vijand met de ES90. Nu was het geen verrassing dat deze auto zou komen, maar we hadden een sedan verwacht. In plaats daarvan kregen we een crossover met een fastback-achterkant voorgeschoteld. Een soort coupé-SUV dus. Volgens de logica van Volvo zou die eigenlijk EC90 moeten heten.

Enfin, de ES90 is alweer oud nieuws. We gaan het nu even hebben over de volgende elektrische Volvo. Tijdens de onthulling van de ES90 opende iemand namelijk ‘per ongeluk’ een deur waarachter een nieuw model stond.

Het betreft de Volvo EX60. Zoals de naam al doet vermoeden wordt dit het elektrische equivalent van de XC60. Als we afgaan op de EX90, zal de EX60 veel op de XC60 lijken, maar dan met een andere neus en kont. De kont heb je bij deze alvast gezien.

De Volvo EX60 komt op een gloednieuwe platform te staan. Waar de EX90 en ES90 op het SPA2-platform staan, krijgt de EX60 het SPA3-platform als basis. Dit is niet per se een platform voor goedkopere modellen, maar zorgt wel voor lagere kosten. Het platform is namelijk in hoge mate schaalbaar, zodat álle elektrische Volvo’s vanaf nu dezelfde basis hebben.

Over de techniek is verder nog niks bekend. We weten bijvoorbeeld niet of de EX60 ook 800V-technologie krijgt zoals zijn grotere broers. Volvo heeft ook nog geen onthulling aangekondigd, maar de EX60 komt waarschijnlijk volgend jaar pas op de markt.