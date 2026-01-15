Volvo geeft Google’s AI toegang tot alle camera’s in de nieuwe EX60

Een meeglurende AI in je vonkelnieuwe EX60? Volgens Volvo moet dat prima kunnen.

Vandaag kondigt Volvo vol trots aan dat je nooit meer alleen bent in de aankomende EX60. Niet omdat er altijd een veiligheidsmedewerker van het merk een oogje in het zeil houdt vanaf de bijrijdersstoel, maar omdat het Gemini, de AI-assistent van Google, in de auto introduceert.

Volvo werkt al jarenlang met een op Android-gebaseerd systeem in de auto’s, dus de komst van de AI-bot van Google is allerminst een verrassing. Volvo schetst de komst van de digitale assistent dan ook als een uiterst welkome toevoeging. “Bestuurders kunnen Gemini bijvoorbeeld vragen om een hotelboekingsadres in hun e-mail te zoeken, te controleren of een recent gekocht artikel in de kofferbak van hun EX60 past of ideeën te bedenken voor een aanstaande roadtrip”, aldus het persbericht.

Of Gemini op die vragen de juiste antwoorden geeft, valt nog te bezien. We weten inmiddels allemaal dat AI-assistenten graag fouten maken en deze als feiten presenteren. Prettig als je met een Ikea-pakket aankomt en deze toch niet in de frunk past… Toch zou het al winst zijn als je met een simpele vraag aan de in de EX60 aanwezig zijnde AI alle vervelende hulpsystemen uit kunt zetten.

Gemini leert wie je bent, wat je doet en waar je dat doet

Als we Google en Volvo mogen geloven, dan evolueert Gemini zich op termijn tot een volwaardige persoonlijke assistent die niet alleen veel van je weet, maar ook weet wat je wilt. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf, daar is data voor nodig en dat moet over een bepaalde periode verzameld worden.

Ook de camera’s van de EX60 horen daarbij. Volgens Volvo krijgt Gemini op termijn toegang tot alle camera’s zodat de AI kan zien wat jij ziet. Mede daarmee leert de kunstmatige intelligentie in welke omgeving jij je vaak bevindt en leert hiermee om te gaan.

Volgens Volvo is het idee niet dat Google je bespioneert. Gemini moet je bijvoorbeeld kunnen helpen met het inschatten of jij de SUV in het beoogde parkeervak kunt krijgen. Laten we vooral hopen dat de AI je niet te positief toespreekt en je gelijk geeft terwijl het toch echt niet gaat passen. Het is niet de bedoeling dat het meekijkt als jij aan gezinsuitbreiding werkt op de achterbank.

Wil je wel dat Google meekijkt?

Dat terzijde, het bovenstaande roept natuurlijk wel de nodige privacykwesties op. Auto’s verzamelen al ongekend veel informatie van je, maar met de toevoeging van een volwaardige AI-hulp die ook nog eens met je kan meekijken, gaan het nog wel een stap verder dan je eigenlijk zou moeten willen.

We hebben bij Volvo nagevraagd of de bespionerende functionaliteit van de AI uit te zetten is. Dat is zeker het geval. Sterker nog, Volvo geeft aan dat EX60-koper van te voren moet aangeven of Gemini toegang mag krijgen tot de camera’s.