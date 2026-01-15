Volvo geeft Google’s AI toegang tot alle camera’s in de nieuwe EX60

Een meeglurende AI in je vonkelnieuwe EX60? Volgens Volvo moet dat prima kunnen.
Vandaag kondigt Volvo vol trots aan dat je nooit meer alleen bent in de aankomende EX60. Niet omdat er altijd een veiligheidsmedewerker van het merk een oogje in het zeil houdt vanaf de bijrijdersstoel, maar omdat het Gemini, de AI-assistent van Google, in de auto introduceert.
Volvo werkt al jarenlang met een op Android-gebaseerd systeem in de auto’s, dus de komst van de AI-bot van Google is allerminst een verrassing. Volvo schetst de komst van de digitale assistent dan ook als een uiterst welkome toevoeging. “Bestuurders kunnen Gemini bijvoorbeeld vragen om een hotelboekingsadres in hun e-mail te zoeken, te controleren of een recent gekocht artikel in de kofferbak van hun EX60 past of ideeën te bedenken voor een aanstaande roadtrip”, aldus het persbericht.
Of Gemini op die vragen de juiste antwoorden geeft, valt nog te bezien. We weten inmiddels allemaal dat AI-assistenten graag fouten maken en deze als feiten presenteren. Prettig als je met een Ikea-pakket aankomt en deze toch niet in de frunk past… Toch zou het al winst zijn als je met een simpele vraag aan de in de EX60 aanwezig zijnde AI alle vervelende hulpsystemen uit kunt zetten.
Gemini leert wie je bent, wat je doet en waar je dat doet
Als we Google en Volvo mogen geloven, dan evolueert Gemini zich op termijn tot een volwaardige persoonlijke assistent die niet alleen veel van je weet, maar ook weet wat je wilt. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf, daar is data voor nodig en dat moet over een bepaalde periode verzameld worden.
Ook de camera’s van de EX60 horen daarbij. Volgens Volvo krijgt Gemini op termijn toegang tot alle camera’s zodat de AI kan zien wat jij ziet. Mede daarmee leert de kunstmatige intelligentie in welke omgeving jij je vaak bevindt en leert hiermee om te gaan.
Volgens Volvo is het idee niet dat Google je bespioneert. Gemini moet je bijvoorbeeld kunnen helpen met het inschatten of jij de SUV in het beoogde parkeervak kunt krijgen. Laten we vooral hopen dat de AI je niet te positief toespreekt en je gelijk geeft terwijl het toch echt niet gaat passen. Het is niet de bedoeling dat het meekijkt als jij aan gezinsuitbreiding werkt op de achterbank.
Wil je wel dat Google meekijkt?
Dat terzijde, het bovenstaande roept natuurlijk wel de nodige privacykwesties op. Auto’s verzamelen al ongekend veel informatie van je, maar met de toevoeging van een volwaardige AI-hulp die ook nog eens met je kan meekijken, gaan het nog wel een stap verder dan je eigenlijk zou moeten willen.
We hebben bij Volvo nagevraagd of de bespionerende functionaliteit van de AI uit te zetten is. Dat is zeker het geval. Sterker nog, Volvo geeft aan dat EX60-koper van te voren moet aangeven of Gemini toegang mag krijgen tot de camera’s.
Reacties
cdlop01 zegt
Vooral China zal (mee)kijken.
mashell zegt
Lijkt me niet maar mocht dat wel zo zijn dan is dat tenminste eerlijk. Zien de Chinezen net zoveel als de Amerikanen.
audirs3 zegt
Zolang er een opt-out is voor wappies lijkt me dit prima. Als je nu Android Auto of CarPlay gebruikt dan weten die bedrijven toch ook al heel veel. Zeker nu de nieuwe Siri gebaseerd is op Gemini.
Het lijkt me eigenlijk wel leuk als ik een leerzame discussie in de auto zou kunnen hebben met Gemini. Zeker wat betreft geschiedenis en vrij feitelijke informatie werkt het verbluffend goed.
jandevries zegt
Wat is je echte naam en woonplaats audirs3? Dat lijkt mij ook leuk en leerzaam.
Robertoo zegt
Hi Google, waar was mijn vrouw met haar EX60 gisteravond om 22:00 uur? Bijzondere feature Volvo…
vaakbenjetebang zegt
… en wie is die gast met wie ze op de achterbank ligt te romantieken?
Gulli zegt
Hey Gemini, schakel alle veiligheidssystemen uit!
*Auto valt stil, is niet meer in beweging te krijgen, midden op de snelweg
Misschien is het goed als we de AI niet ook de rechten geven om dingen uit te voeren op je kernsystemen.
Overigens ben ik een jaar of wat geleden wezen kijken naar de toen nieuwe Volvo XC40, vond ik een mooie auto. De verkoper wist mij trots te vertellen dat het hele systeem op Android Auto draaide dus dat je je eigen telefoon niet persé nodig had om van de diensten gebruik te maken. Toen ik hem vertelde dat ik liever geen Google wilde hebben wist hij me nog uit te leggen dat het echt heel handig werkte, je maakt een Google account voor je auto, niet voor jezelf, dus dan was dat niet erg.
Toen ik hem nogmaals duidelijk maakte dat ik niets met Google te maken wilde hebben, en hem vroeg hoe de CarPlay functie werkte kreeg ik bijzonder weinig antwoord. Ik heb de auto laten staan en ben voor een 1-serie gegaan. BMW OS8 draait ook op Android Auto maar die logt niet voor je in op allerlei accounts zonder dat je dat wil.