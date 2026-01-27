Waarom de ‘ruige’ Volvo EX60 Cross Country de meest luxe optie heeft

De speciale iets ruigere editie van de Volvo EX60 heeft een luxueuze optie die de meest luxe EX60 niet heeft.

Vorige week woensdag presenteerde Volvo vol trots de EX60, de auto die het Zweedse merk nu toch echt op route zet naar ‘volledig elektrisch’. Als (klein) onderdeel van het media-offensief, werd ook de EX60 Cross Country aangekondigd. Op het eerste gezicht lijkt het de minst relevante auto in de line-up voor Nederland, want wie gaat er in ons platter dan platte land buiten de gebaande paden?

Toch is dit gebrek aan aandacht onterecht. Deze variant van de EX60 krijgt namelijk niet zomaar de naam ‘Cross Country’ opgeplakt. Daar zit een historie aan vast die de nodige lading met zich meebrengt. De titel werd namelijk in 1997 voor het eerst op een Volvo geplakt: de op de 850 AWD gebaseerde V70 Cross Country.

Met de ruiger ogende en krachtigere stationwagen wilde Volvo een heel specifieke doelgroep aanspreken: de persoon die zowel op de weg als daarnaast optimale veiligheid eiste. Een auto die de titel ‘Cross Country’ draagt, moet dus niet alleen offroad zijn mannetje staan, maar hierin ook de veiligste zijn.

Meer dan bumpers en beschermkappen

Als we de Zweden mogen geloven, is de EX60 sowieso de veiligste auto die Volvo ooit geproduceerd heeft (er zit zelfs een adaptieve gordel in). Maar om zijn offroad-capaciteiten te garanderen, was nog wat extra werk nodig. En dat gaat verder dan alleen wat andere bumpers, unieke wielen, wat extra plastic- en RVS-beschermkappen en de speciale op de natuur geïnspireerde ‘Frost Green’-kleur.

De reguliere EX60 staat namelijk van zichzelf vrij dicht op de weg, zeker voor een SUV. Dat gaat niet samen met een ‘Cross Country’, omdat bij dit type auto bodemvrijheid essentieel is. Hij moet immers geschikt zijn voor mensen die de auto ook een berg op willen rijden.

Daarom besloot Volvo de EX60 Cross Country als enige in het aanbod luchtvering te geven. Door deze toevoeging staat deze versie standaard twee centimeter hoger. Daarbij kan hij zichzelf nog eens twee extra centimeter de lucht in pompen. De EX60 Cross Country haalt daarmee een maximale rijhoogte van 23,4 centimeter, terwijl zijn broertjes amper de 20 centimeter aantikken. Anderzijds kan hij ook twee centimeter omlaag. Daardoor haalt hij op de snelweg nagenoeg dezelfde efficiëntie als zijn minder ruige familieleden.

Waarom luchtvering alleen op de Cross Country?

Dat allemaal gezegd hebbende: de keuze voor de aanpasbare bodemvrijheid die luchtvering met zich meebrengt klinkt aannemelijk. Toch is het tegelijk ook wat vreemd. Dit type vering wordt namelijk vaak gebruikt als een luxueuze toevoeging aan toch al luxe auto’s. Veel SUV’s en luxe sloepen hebben dit om het rijcomfort en gebruiksgemak aanzienlijk te verhogen.

Luchtvering wordt bijvoorbeeld vaak gebruikt om oneffenheden in de weg glad te strijken, maar ook om het weggedrag aan te passen. Denk aan bijvoorbeeld een lagere, hardere stand van de vering voor sportiever rijgedrag en een hogere stand om bossen te verkennen. Ook heeft het als voordeel dat de instaphoogte van de auto aangepast kan worden en wordt het vaak gebruikt om het inladen van bagage en boodschappen te vereenvoudigen. De auto kan immers door zijn luchtvering zakken.

De keuze om luchtvering alleen op de EX60 Cross Country aan te bieden, wordt extra vreemd als je kijkt naar de XC60, de hybride evenknie van de EX60. Bij die auto is het simpelweg optioneel te bestellen, zonder dat je daarvoor een Cross Country-pakket hoeft aan te vinken. Iets wat overigens niet eens mogelijk is, want er is geen XC60 Cross Country.

Aangezien alle EX60’s op hetzelfde SPA3-platform rollen, is het aannemelijk dat Volvo op een later moment de luchtvering ook beschikbaar maakt op de overige modellen. Voor nu is het een belangrijke extra die de Cross Country aantrekkelijker maakt in de line-up.

Meer geld, minder actieradius

Vanzelfsprekend kost deze Cross Country-uitrusting iets meer. In eerste instantie zal de EX60 Cross Country alleen als P10-variant (de eerste optie met AWD) aangeboden worden. Later komt daar de P12 (het krachtigste model met AWD) bij. De P10 Cross Country zal in Nederland leverbaar worden vanaf 69.995 euro. Dat is 3.000 euro meer dan de reguliere variant. Voor de P12 Cross Country geeft Volvo nog geen prijs, maar als je een beetje kunt rekenen, is 75.995 euro aannemelijk.

Volvo geeft nog geen definitieve actieradius voor de P10 Cross Country. Vooralsnog zouden kopers rekening moeten houden met ongeveer 640 kilometer, wat 20 kilometer minder is dan de normale variant. Pas hetzelfde rekensommetje toe op de P12 en je komt uit op een actieradius van 790 kilometer voor de Cross Country.

Mocht je helemaal geen EX60 Cross Country, maar gewoonweg luchtvering op je normale EX60 willen? Dan is geduld een schone zaak. Net als bij de XC60 wordt de optie waarschijnlijk in een later stadium toegevoegd voor een meerprijs van rond de 2.000 euro (afgaand op de prijs van de optie op dit moment).