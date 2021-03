Volvo C40 Recharge is super-hip en officieel - Autoblog.nl

De Volvo C40 Recharge is sowieso officieel super-hip. En héél erg Nederlands.

Volvo en Nederland zijn al jarenlang met elkaar verbonden. Niet in de laatste plaats vanwege het feit dat enkele modellen in Born van de band rolden. Het is ook precies het goede imago voor veel Nederlanders. Iets boven de middenklassers, maar niet zo protserig als Duits-premium. Ook prijstechnisch zijn de Volvo’s net iets interessanter. Modellen als de 440/460, S40/V40 en S40/V50 waren ons dan ook op het lijf geschreven. Daar komt nu een model bij: de Volvo C40 Recharge.

Volvo C40 Recharge

De Volvo C40 lijkt weer een enorm Nederlandse Volvo te gaan worden. Nee, de auto gaat niet bij VDL gebouwd worden, maar in Gent (België). De nieuwe Volvo C40 Recharge is zo’n auto die alle hokjes aanvinkt als het gaat om auto’s die geschikt zijn voor ons land. De Volvo C40 Recharge is namelijk een elektrische crossover-coupé met een premium-badge erop. Volgens Volvo zijn hun klanten gek op een hoge zitpositie en deze C40 voldoet daar ruimschoots aan.

Specificaties

Uiteraard ben je benieuwd naar de specificaties. Welnu, die hebben wij voor je! De Volvo C40 Recharge is 4,43 meter lang, 2,03 meter breed en 1,58 meter hoog. De C40 heeft twee elektromotoren: eentje op de vooras en een op de achteras. Beide zijn goed voor 204 pk en 330 Nm. Bij elkaar leveren ze 408 pk en 660 Nm. In tegenstelling tot een hybride kun je bij twee identieke motoren wél die maximum vermogens bij elkaar optellen. Ze leveren het immers op hetzelfde moment. De elektromotoren worden gevoed door een accupakket met een nettocapaciteit van 75 kWh.

Prestaties en actieradius Volvo C40 Recharge

Nu denk je: 408 pk! Dat moet wel een monster zijn. Dat klopt op zich ook wel wel, zij het met een kanttekening. De Volvo C40 Recharge sprint namelijk in 4,9 seconden naar de 100 km/u en haalt een topsnelheid van maximaal 180 km/u. Het is zeker snel, maar niet ‘400 pk snel’. Dat komt mede dankzij het gewicht. Kaal weegt de auto al 2.150 kilogram, namelijk. Op een volle accu kun je 420 km halen, volgens de WLTP. Volgens de Amerikaanse EPA-methode is 210 Miles het maximaal mogelijke, 338 km. Beide waarden zullen volgens Volvo middels over-the-air-updates alleen maar beter worden in de toekomst.

Mocht je je afvragen hoe verschil zo groot kan zijn: het zijn compleet andere tests. Bij de WLTP wordt er ook veel gereden met lage snelheden, terwijl de EPA juist voornamelijk constant op één snelheid rijden is. Hoge snelheden met een grote, zware, hoge cross-over zoals de Volvo C40 Recharge, vergt meer energie dan relaxed door de randstad cruisen.

Herfst 2021

Mocht je denken: maar ligt dit model niet erg veel op de XC40 Recharge? Klopt. In principe zijn de auto’s verregaand identiek. Er zijn twee enorm grote verschillen. De XC40 kun je ook kopen met gewone benzinemotoren (al dan niet in PHEV-vorm). Daarnaast kun je voor de XC40 bij een Volvo-dealer terecht. De Volvo C40 Recharge zal alleen online op de website van Volvo aangeschaft kunnen worden. De productie van de C40 zal deze herfst aanvangen. Prijzen worden in de tussentijd bekendgemaakt.