Volwassen man speelt met Lego op Silverstone [video]

Ach wat schattig, Lando Norris speelt met McLaren P1 Lego op het circuit van Silverstone.

Met de komst van technisch Lego heb je als volwassen vent of vrouw het ultieme excuus om op leeftijd nog steeds met de blokjes te spelen. Sterker nog, een kleine koter zal het vermoedelijk niet eens voor elkaar krijgen zo’n auto in elkaar te zetten. Das andere koek dan eens huisje bouwen van Lego met een tuin.

Lego is nauw verbonden met de wereld van auto’s, het Deense merk heeft toffe samenwerkingen in het verleden gehad zoals met Porsche en Bugatti. Naast de producten die er hier uit voortkwamen heeft Lego ook geregeld levensgrote auto’s gemaakt, bestaande uit honderdduizenden bouwstenen. Deze werden dan statisch tentoongesteld. Dit keer ging Lego wat verder..

Lando Norris stapt in McLaren van Lego

Doelstelling van Lego was dit keer om een rijdende auto van blokjes te maken. Dat deden ze met de nieuwste Lego Technic-auto, de McLaren P1. F1-coureur Lando Norris mocht zijn verplichtingen nakomen door op Silverstone achter het stuur te kruipen van de Lego-auto. Daarnaast had McLaren YouTuber Sam Fane (Seen Through Glass) ingehuurd om het geheel aan elkaar te praten. Doet ‘ie leuk hoor.

Het resultaat is heel tof. Een levensgrote McLaren P1 van Lego werd daadwerkelijk losgelaten op Silverstone. De replica bestaat uit 342.817 bouwstenen en weegt maar liefst 1.220 kg. De auto is uitgerust met een elektrische motor en een autobatterij om daadwerkelijk te kunnen rijden. Ook is er een volledig functionele besturing, anders is het lastig bochten maken.

23 specialisten van Lego en McLaren Automotive hebben aan het project gewerkt. Er zitten 8.344 manuren aan de auto en er zijn 393 verschillende Lego-blokjes gebruikt.

Zelf spelen met een McLaren P1 van Lego, schaal 1 op 8, kan met een adviesprijs van €449,99 kwijt. Lando Norris is niet inbegrepen. Met 3.893 stukjes voor deze auto ben je wat sneller klaar dan de levensgrote replica van Lego zelf.