Heico Volvo EX90 is een dikke gezinsbeuker

De nieuwe Volvo EX90 is aangepakt door Heico, het resultaat mag er zijn!

Beter laat dan nooit, als je het hebt over de Volvo EX90. De uitgaande generatie XC90 heeft een lang(er) leven gehad, nu is het eindelijk tijd voor de nieuwe generatie om te shinen. De neiuwe ziet er nog eens extra goed uit met een make-over van Heico.

Heico voorziet de nieuwe Volvo EX90 van de iconische gesmeden VOLUTION VII velgen. Dit type gaat al mee sinds 2011. Zo iconisch als een Alpina-velg is het (nog) niet, maar goed staat het wel! Ze komen verkrijgbaar op de nieuwe Volvo in een maat tot 23 inch.

Het knappe aan deze velg is dat de Volvo EX90 eruitziet alsof ‘ie al meerdere aanpassingen heeft gehad, maar dat is niet het geval. Door het formaat 23 inch zijn de wielkasten goed gevuld. Hier hoeft geen verlaging aan pas te komen!

Motorisch heeft Heiko nog geen nieuws te melden over de Volvo EX90. De titel slaat vooral op optisch gebied. Want met een topsnelheid van 180 km/u heb je heel weinig op de autobahn te zoeken in een moderne Volvo. Daar is de EX90 geen uitzondering op.

Deze velgen komen ook verkrijgbaar op de eveneens nieuwe Polestar 3. Als je een auto gaat tunen zijn vaak velgen de eerste zaken die je kunt aanpassen om in één klap het uiterlijk van bolide te wijzigen. Ja, een wrapje doet natuurlijk ook een hoop. Men een mooie setje velgen bereik je minstens hetzelfde effect.

De Heico VOLUTION VII velgen voor de Volvo EX90 en Polestar 3 komen met 60 maanden of 150.000 kilometer garantie en zijn te bestellen vanaf oktober 2024. Een prijskaartje is niet bekendgemaakt. Maar gesmede velgen in formaat 23 inch, ja daar staan wel enkele duizenden euro’s tegenover. Je hebt nog even om te sparen! Liever ook uiterlijke tuning, dan kun je alvast terecht bij de Heico Volvo EX30.