Eindelijk: Nederland kan binnenkort weer aan de Outlander PHEV

Deze keer helaas niet met lage bijtelling, dus het is nog even afwachten of het een succes wordt.

Het tij kan soms snel keren in autoland. Het ene moment was de Mitsubishi Outlander razend populair in Nederland, het andere moment is de auto niet eens meer leverbaar. Het leek er zelfs op dat Mitsubishi helemaal hun biezen ging pakken, maar dat is niet gebeurd. En nu gaat ook de Outlander weer een comeback maken.

Mitusbishi kondigt dit heuglijke nieuws aan met een teaserplaatje. Je vraagt je misschien af: welke Renault hebben ze deze keer omgekat? Een Austral wellicht? Maar nee, dit is een rasechte Mitsubishi.

Sterker nog: het is gewoon de derde generatie Outlander die elders al jaren rondrijdt. Mitsubishi spreekt van een “nieuwe generaratie”, maar deze auto is dus helemaal niet nieuw. Deze auto is een stuk opvallender dan zijn voorganger, met bijzondere (lees: foeilelijke) gespleten koplampen.

De nieuwe Outlander heeft nog dezelfde 2.4 viercilinder als zijn voorganger, maar nu met een groter 20 kWh accupakket. Dit is goed voor een elektrische range van 87 km. Moet je wel opladen natuurlijk, wat je misschien niet gewend was met je Outlander PHEV.

De ‘nieuwe’ Mitsubishi Outlander zal 1 oktober onthuld worden, hoewel er waarschijnlijk weinig verrassends onder het doek vandaan komt. In het eerste kwartaal van 2025 kunnen we de auto bij de dealer verwachten. Wil je toch liever volledig elektrisch? Mitsubishi belooft dat er ook nog een elektrische SUV in aantocht is. Zijn ze lekker op tijd mee.