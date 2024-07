Pak het spaarvarken maar: er is een nieuwe 1:8 LEGO supercar

Er is weer een nieuw speeltje in dezelfde reeks als de LEGO Chiron en Lamborghini Sian.

Ze hebben het slim beken bij LEGO: met hun gave LEGO Technic-sets hebben ze menig volwassene weer aan het bouwen gekregen. En als je één auto hebt van de Ultimate Car-series van LEGO, wil je de rest eigenlijk ook. Na onder meer de Chiron, de GT3 RS, de Sián en de SP3 Daytona is er nu weer een nieuwe auto in deze serie.

Deze keer heeft LEGO weer de handen ineengeslagen met een ander automerk, namelijk McLaren. Er waren eerder al wel kleinere sets van McLaren, maar nu presenteert LEGO een serieus set, in schaal 1 op 8.

Het gaat om een McLaren P1, een auto die verder geen introductie behoeft. Hiermee maakt LEGO het zichzelf niet makkelijk, want dit is een auto met heel veel rondingen en welvingen. Dat is bijna onmogelijk na te bootsen met LEGO. Toch zijn ze erin geslaagd om iets te ontwikkelen wat lijkt op een McLaren P1.

Zoals we gewend zijn van de eerdere auto’s uit deze reeks ben je aardig wat uurtjes zoet met deze LEGO McLaren P1. Dit set bestaat uit maar liefst 3.893 stukjes, wat nog meer is dan de eerdergenoemde sets. LEGO is uiteraard de V8 en de versnellingsbak niet vergeten en deze LEGO-hypercar heeft ook bewegende vleugeldeuren en een actieve spoiler.

Vergeleken met een echte P1 valt de prijs mee, maar alsnog is het duur speelgoed. Voor deze LEGO McLaren P1 ben je €449,99 kwijt. Als je wil bestellen moet je nog heel eventjes geduld hebben: dat kan vanaf 1 augustus in de webshop van LEGO.