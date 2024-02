McLaren van Ayrton Senna nu als Lego verkrijgbaar

Zet de McLaren MP4/4 van Ayrton Senna in elkaar met Lego!

Stiekem werken er bij Lego ontzettend veel autoliefhebbers. Ga maar na. Door de jaren heen heeft de blokjesgigant onder diverse series heel veel gave auto’s uitgebracht. Met name Lego Technic heeft mooi spul waar je uren zoet mee kunt zijn. Van een Bugatti Chiron tot een Porsche 911 RSR.

Helaas zijn die bolides peperduur. Een leuk cadeau voor op een verjaardag of met kerst, maar je gaat er geen vijf van kopen in een jaar. Tenminste, daar ga ik gemakshalve even van uit. Iets betaalbaarder zijn de Lego Icon producten en in dat kader is de McLaren MP4/4 van Ayrton Senna uitgebracht. Tof!

Lego McLaren MP4/4 1988 Senna

De McLaren bestaat uit 693 bouwstenen en kost 79,99 euro. Het gaat hier om de raceauto van de Braziliaanse legende uit 1988. Naast de auto krijg je er ook een Ayrton Senna figuurtje bij. De McLaren MP4/4 replica kan daadwerkelijk sturen, heeft een stangophanging en een verstelbare achtervleugel. Ook is de V6 motor in detail nagemaakt en bestaat de set verder uit onder andere gladde banden, spiegels en een versnellingspook.

In de doos zit de McLaren MP4/4, een Ayrton Senna figuur en een displaystandaard voor de racewagen zelf. Je kunt je koters aan het werk zetten om deze auto in elkaar te zetten. Lego zegt er wel bij dat de set 18+ is, dus de moeilijkheidsgraad ligt hoog.

Een ander leuk detail is dat Senna op een podium staat met een beroemde citaat van hemzelf.

No matter what your dream is, you have to dedicate yourself entirely to it Ayrton Senna

Oftewel: kom met je luie reet van die bank af en maak je dromen waar! Of zet het ding in elkaar op de bank, het is maar net wat je ding is. De auto is 12 cm hoog, 32 cm lang en 17 cm breed. Bestellen kan via de webshop van Lego, bij aangesloten partijen of in de winkel.