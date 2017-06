Paniek om waterverspilling bij autowasstraten

Het lijkt alsof steeds meer mensen gebukt gaan onder de brandende temperaturen.

Gisteren schreven we al over Franse buschauffeurs met hun actie tegen de hitte en vandaag is het raak in België. Door de aanhoudende droogte heeft de Vlaamse minister Joke Schauvliege besloten dat er geen water meer verspild mag worden. Wie toch zijn kostbare leidingwater gebruikt om bijvoorbeeld zijn auto te wassen, een zwembad te vullen of het gras te sproeien, kan rekenen op een sanctie. Eerder werd er al opgeroepen tot zuinig watergebruik, maar de watermaatschappijen zagen bij het verbruik toch nog steeds een stijging van 40 procent.

Doordat er geen leidingwater meer gebruikt mag worden om auto’s te wassen, is er paniek ontstaan bij onze zuiderburen. Mensen gaan massaal naar professionele wasstraten, omdat ze bang zijn dat deze ook gesloten worden. Dit is alleen niet het geval en om de Belgen hierover in te lichten is er zelfs een belangenvereniging genaamd BBRV opgericht. Deze organisatie laat weten: “De meeste wasstraten houden zich strikt aan de huidige normen en regels. Zo recyclen ze bijvoorbeeld al het water, waardoor er bijna geen verspilling is.” Dat je verspilling nog beter tegen kan gaan bewijst Ford overigens.

In Nederland is dit anders geregeld legt Tom van Gurp van TankPro uit. “Het verschil tussen Nederland en België is dat ze in België verplicht zijn om water te hergebruiken en hier is dat niet het geval. In ons land beslissen de wasstraten zelf hoe ze met hun water omgaan.” Wel is het zo dat bedrijven in Nederland steeds meer gaan investeren in duurzaam gebruik, omdat dit een hoop geld bespaard. Of er in Nederland ook een algemene verplichting komt is volgens Tom nog niet zeker: “De laatste jaren heeft het niet op de agenda gestaan van de Nederlandse politiek en het kan goed zijn dat ze er pas over gaan praten als we voor eenzelfde situatie komen te staan als België.” Zolang we in Nederland dus nog voldoende water beschikbaar hebben, lijkt er niks aan de hand te zijn. Wel hebben verschillende drinkwaterbedrijven in Nederland verzocht om het waterverbruik tijdens piekuren te matigen.