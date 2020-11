Dit is de eerste Audi SQ5 Sportback - Autoblog.nl

Hadden we deze nog niet? Nee, de Audi SQ5 Sportback is echt helemaal nieuw.

Met het enorme aanbod van SUV coupe’s onder de Duitse merken is ondergetekende het overzicht kwijtgeraakt. Deze Audi SQ5 Sportback was er nog niet, maar aanschouw. De nieuwe modelvariant is geboren.

Deze zomer stelde Audi de Q5 als Sportback voor. Het model is voortgekomen uit een reeks andere modellen die al deze behandeling hadden gekregen. Denk aan de Q3 Sportback en de e-tron Sportback. Zo’n aflopende daklijn is helemaal de bom.

3.0 TDI

De nieuwste toevoeging vinden we hier in vorm van de SQ5 Sportback. Het is de eerste in zijn soort. Dit gaat geen verkooptopper worden en dat heeft alles te maken met de aandrijflijn. Hier in Europa rust Audi de SQ5 Sportback uit met een 3.0 TDI. En een diesel in dit segment is al jaren niet meer hot & happening in ons kikkerlandje. Prijzen zijn nog niet bekend, maar die zullen ongetwijfeld hoog uitvallen.

Prestaties

De Audi SQ5 Sportback TDI is goed voor 341 pk en 700 Nm koppel. Dat koppel is al aanspreekbaar tussen 1.750 tpm en 3.250 tpm. De compacte tank met aflopende daklijn zal met name dankzij het koppel heerlijk comfortabel zijn om te rijden, mits de automaat er ook een beetje zin in heeft. De performance is gewoon een dikke prima. 0-100 in 5,1 seconden en een gelimiteerde topsnelheid van 250 km/u.

De nieuwe Audi Q5 Sportback en de SQ5 Sportback TDI verschijnen in de eerste helft van 2021 op de markt.