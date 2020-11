Voor het eerst in maanden kans op glibberen en glijden - Autoblog.nl

Het driftseizoen is geopend! We bedoelen natuurlijk: pas op, gladheid!

Het is altijd weer even wennen als de eerste vriesnachten erop zitten. Althans, op de weg merk je toch een ander sfeertje. Automobilisten rijden voorzichtiger (soms te voorzichtig) en proberen te wennen aan de nieuwe omstandigheden door wat gladheid. Afgelopen nacht was het overal in ons land zo koud dat voor een groot deel in Nederland er een kans op gladheid is.

Nu merk je daar met de ene auto meer van dan de ander. Heb je nog vrolijk een stel Pirelli’s of Michelin Pilot Sports onder je vierwieler zitten, ja dan gaan tractieproblemen al gauw opspelen. Helemaal als er net gestrooid is en het zout nog niet opgenomen is door het wegdek.

Het KNMI heeft code geel afgegeven voor gladheid in vrijwel alle provincies, met uitzondering van Zeeland en de Waddeneilanden. Grote kans dat jij vanmorgen zelfs weer de ijskrabber voor het eerst sinds maanden tevoorschijn mocht halen. Met name in het oosten van het land heeft het flink gevroren. Een petrolhead is na een ochtendje rijden in gladheid wel gewend aan de nieuwe situatie. Das maar goed ook, want ook de komende week blijf je kans houden op glibberige wegen in de ochtend. Afstand houden, misschien toch nog even winterbanden wisselen en niet té veel spelen met die koppeling en/of handrem!

Foto: Alfa Romeo Giulia in de sneeuw via @maurice16 op Autojunk