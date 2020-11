Elektrische bestelauto kopen met 5.000 euro subsidie - Autoblog.nl

Het kabinet gaat het mogelijk maken om een elektrische bestelauto te kopen met een steuntje in de rug van 5.000 euro.

Er komen langzaamaan steeds meer elektrische bedrijfswagens op de markt. Mooi en aardig, maar de investering is nog altijd fors ten opzichte van een vergelijkbare bestelwagen met een dieselmotor. Met name kleinere ondernemers zullen daardoor afwachtend zijn met het investeren in het verduurzamen van het wagenpark. Het kabinet gaat deze groep tegemoet zodat ook deze ondernemers een elektrische bestelauto kunnen kopen.

De subsidieregeling gaat vandaag in internetconsultatie. Dat betekent dat iedereen online een suggestie kan doen voor verbetering van nieuwe wet- en regelgeving, in dit geval de subsidie om een elektrische bestelauto te kunnen kopen. Vanaf komend voorjaar kunnen ondernemers een subsidie tot 5.000 euro aanvragen voor de aanschaf of lease van een uitstootvrije bestelbus

Regels en voorwaarden elektrische bestelauto kopen met subsidie

De regeling loopt van 2021 tot en met 2025. Het is niet dat je op elke aanschaf 5.000 euro cadeau krijgt. De uiteindelijke subsidie is afhankelijk van het type voertuig. Het komt erop neer dat je subsidie krijgt van 10% van de nieuwprijs met een maximum van 5.000 euro. Een belangrijke voorwaarde is dat de bestelbus minimaal 100 kilometer uitstootvrij moet kunnen rijden. Ook komt er per bedrijf een maximum aantal bestelbussen waarvoor subsidie mag worden aangevraagd. Daarnaast moet een bedrijf de verkregen subsidie deels terugbetalen mocht de elektrische bedrijfswagen binnen drie jaar verkocht zijn.

Het kabinet trekt 185 miljoen euro uit voor deze stimulatie. Voor 2021 is er een bedrag van 22 miljoen euro beschikbaar. Is die 22 miljoen op, dan heb je pech en zul je moeten wachten op het volgende jaar. Ieder jaar loopt het subsidiebedrag terug want, zo zegt het kabinet, er komen jaarlijks meer goedkopere elektrische bestelbussen op de markt.

Extra voor kleine ondernemer met oude bus

Ondernemers die nog met een oude Euro 4 bestelbus rijden moeten extra gemotiveerd worden om deze investering te doen. Het kabinet zegt ondernemers een extra financieel steuntje te willen geven. Hoe is nog niet bekend. Met de internetconsultatie hoopt het kabinet op feedback.