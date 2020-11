Stand na GP Bahrein 2020 en zes dingen die ons opvielen - Autoblog.nl

We hebben de stand na de GP van Bahrein 2020, uiteraard. Plus zes dingen die ons opvielen!

De Grand Prix van Bahrein was bijzonder enerverend. Dat kwam met name door de eerste ronde met de crash van Grosjean. Zelden zagen we zo’n ongeluk in de F1. Daarna was het een relatief saaie race, alhoewel er genoeg gebeurde op en naast de baan.

We hebben weer alle overzichten voor je gemaakt, inclusief de stand na de GP Bahrein 2020. Deze zes dingen vielen ons het meeste op:

Romain Grosjean kwam er gelukkig goed van af

We kunnen de race niet bespreken zonder dit moment te behandelen. Het was niet alleen het feit dat Romain Grosjean crashte. F1-auto’s crashen altijd. Nee, het feit dat de auto door midden brak en vlam vatte. Dankzij het HALO-systeem en een alerte Medical Car kon snel hulp worden geboden.

Verstappen kan nog tweede worden

Dankzij de pech van Bottas (waarover zo meer), heeft Verstappen kans om Bottas in te halen. Dat blijkt uit de stand na de GP van Bahrein 2020. Nu zegt de Nederlander dat die positie hem, niet interesseert (want het is geen eerste plaats). Het moet toch zeker een extra motivatie zijn. Zeker in een era waarbij een auto dermate dominant is, telt het iets zwaarder.

Bottas heeft ook altijd pech

Het is soms lastig om geen medelijden te hebben met Valtteri Bottas. Om hem te steunen plaatst @jaapiyo bij de race artikelen een Bottas easter egg. In principe hoeft Bottas alleen meer tweede te worden, wat hij ook vaak doet. Op sommige momenten weet hij een niet al te scherpe Hamilton te verschalken. Bottas heeft alleen wel erg vaak pech. Als er iets fout gaat bij een Mercedes, is het bij die van Bottas.

Is Stroll goed of niet?

Het is heel erg makkelijk om Stroll af te doen als een over het paard getilde paydriver. Helemaal omdat Vader Stroll een compleet F1-empirium om hem heen lijkt te bouwen. Stroll weet af en toe te verrassen met de meest vreemde acties. Afgelopen weekend was het weer zover. Vergeet alleen niet dat hetzelfde Stroll is die bij vlagen briljante dingen laat zien. Denk aan de Pole Position in Turkije, twee podiumplaatsen een geweldige kwalificatie op een regenachtig Monza. Af en toe briljant, soms een beetje maf. Misschien komt het verstand met de jaren.

Ocon bijt eindelijk van zich af

In zijn tijd bij Force India was Esteban Ocon een veelbelovende coureur. Geregeld wist hij het zijn teamgenoot (Pérez) heel erg lastig te maken. In 2020 had de Fransman het vrij lastig met Daniel Ricciardo. De ex-teammaat van max Verstappen staat voor in het WK-kampioenschap en het onderlinge kwalificatieduel. Afgelopen race was de eerste dat Ocon eindelijk van zich af kon bijten. Uiteindelijk eindigde Ocon alsnog 2 plaatsen achter Ricciardo. Ondanks de gevechten op de baan bleef de stand na de GP van Bahrein 2020 in het voordeel van de Australiër. Nog altijd verwachten we meer van Ocon. Volgend jaar komt er een pensionado naast hem in het team, die moet hij makkelijk kunnen hebben.

Wat moet Red Bull doen?

Het is een hele rare situatie bij Red Bul. Daniil Kvyat lijkt er geen zin meer in het hebben. Pierre Gasly rijdt daarentegen erg sterk. De winst tijdens GP van Italië was ook een hoop geluk, maar de andere uitstekende resultaten komen op conto van Gasly. Albon daarentegen doet min of meer wat er van hem verlangd wordt. Als hij over het hele seizoen zou presteren als op Sakhir, zou hij vast kunnen blijven. Alhoewel die crash in de vrije training niet heel erg nodig was. Pérez daarentegen bewijst wederom best of the rest te zijn. Zonder stoeltje voor 2021. De podiumplaats is hem gegund, maar zonder Bottas zou het een schande zijn om niet op het podium terecht te komen.

Rijderskampioenschap

Ook zonder Bottas had Mercedes de constructeurstitel. Alleen de punten van Hamilton zijn al voldoende. Zoals vermeld komt Verstappen dichter bij Bottas. Ook de posities achter Verstappen zijn interessant om te volgen. Ricciardo staat vooraan, maar zou eigenlijk op achterstand moeten worden gezet door Pérez, die op het laatst uitviel. Als Albon zijn vorm vasthoudt, zou hij relatief gezien de grootste stap kunnen maken. Hij zit immers in de op een na beste auto van het veld en staat relatief laag.

De stand na de GP Bahrein 2020 in het rijderskampioenschap is als volgt

Positie Coureur Team Punten 1 Hamilton Mercedes 332 2 Bottas Mercedes 201 3 Verstappen Red Bull 189 4 Ricciardo Renault 102 5 Pérez Racing Point 100 6 Leclerc Ferrari 98 7 Norris McLaren 86 8 Sainz McLaren 85 9 Albon Red Bull 85 10 Gasly AlphaTauri 71 11 Stroll Racing Point 59 12 Ocon Renault 42 13 Vettel Ferrari 33 14 Kvyat AlphaTauri 26 15 Hülkenberg Racing Point 10 16 Räikkönen Alfa Romeo 4 17 Giovinazzi Alfa Romeo 4 18 Grosjean Haas 2 19 Magnussen Haas 1 20 Latifi Williams 0 21 Russell Williams 0

Constructeurskampioenschap

Dit is nu het spannendste overzicht: de stand na de GP Bahrein 2020 qua constructeurs. Want het is enorm spannend. Nee, niet de eerste twee posities. Die staan nu al vast. Het gaat om de strijd tussen McLaren, Racing Point en Renault. Wellicht met Ferrari als outsider, alhoewel de komende twee GP’s motorvermogen belangrijk gaat zijn, iets dat de Italianen missen. Dankzij het uitvallen van Pérez én Stroll, kan Mclaren maximaal profiteren. Vlak Renault niet uit, want die zijn relatief sterk op power-circuits (zoals Monza).

De stand na de GP Bahrein 2020 in het constructeurskampioenschap is als volgt

Positie Team Punten 1 Mercedes 533 2 Red Bull 274 3 McLaren 171 4 Racing Point 154 5 Renault 144 6 Ferrari 131 7 AlphaTauri 97 8 Alfa Romeo 8 9 Haas 3 10 Williams 0

Kwalificatieduel

Geen grote mutaties in dit overzicht. Logisch, per race race kun je maar één ‘punt’ scoren. Je kan immers maar één keer je collega voorbij gaan in de kwalificatie. Giovinazzi doet het beter dan vorig jaar. Ocon komt dichterbij qua tijden aan Ricciardo, maar de stand blijft hetzelfde. Latifi is zeldzaam slecht.

De onderlinge stand na de GP Bahrein 2020 in het kwalificatieduel is als volgt

Team Coureur Coureur Mercedes Hamilton (11) Bottas (4) Ferrari Leclerc (11) Vettel (4) Red Bull Verstappen (15) Albon (0) McLaren Russel (8) Sainz (7) Renault Ricciardo (14) Ocon (1) AlphaTauri Gasly (13) Kvyat (2) Racing Point Pérez (8) Stroll (2) Racing Point Hülkenberg (1) Stroll (1) Racing Point Pérez (1) Hülkenberg (0) Alfa Romeo Räikkönen (8) Giovinazzi (7) Haas Grosjean (7) Magnussen (8) Williams Russell (14) Latifi (0)

Snelste ronde

Omdat Verstappen toch niets te verliezen had, kreeg Max Verstappen nieuwe banden, 10 ronden voor het einde van de race. Handig, want met een extra puntje is het lekker inlopen op Bottas. Gezien het feit dat het zo close is tussen Bottas 2.0 en Verstappen, kan dit punt nog weleens van doorslaggevend belang zijn.

De onderlinge stand na de GP Bahrein 2020 qua snelste raceronde is als volgt

Coureur Team Aantal snelste rondes Hamilton Mercedes 6 Verstappen Red Bull 3 Bottas Mercedes 2 Norris McLaren 2 Ricciardo Renault 1 Sainz McLaren 1

Driver of the Day

Romain Grosjean won deze met enorme afstand. Gelukkig maar. Pérez volgde op grote afstand. Gelukkig gaat alles goed met de Fransman.

De onderlinge stand na de GP Bahrein 2020 qua Driver of the Day is als volgt

Coureur Team Aantal nominaties Verstappen Red Bull 3 Gasly AlphaTauri 2 Pérez Racing Point 2 Vettel Ferrari 2 Grosjean Haas 1 Hamilton Mercedes 1 Hülkenberg Racing Point 1 Albon Red Bull 1 Ricciardo Renault 1

Heeft de AB-redactie de GP Bahrein 2020 goed voorspeld?

Nee, alle redacteuren dachten dat Bottas het podium wel geen halen. Mooi niet dus. Hamilton ‘gokten’ ze wel goed. Jaap en Wouter hadden bevroed dat een Racing Point op het coureur kwam, Michael was de enige die Verstappen had verwacht. Hij pakt dan ook de meeste punten.

Stand na GP Bahrein 2020 in het redactieklassement

Redacteur Punten Wouter 104 Michael 93 Jaap 77

Deze Formule 1-races zijn al verreden in 2020:

Deze Formule 1-races staan nog op de kalender voor 2020:

6 december | GP van Sakhir

13 december | GP van Abu Dhabi

De eerste meters op het aangepaste Bahrein International Circuit worden verreden op 4 december om 12:00.