Integra Type S ‘bevestigd’, maar niet de auto

Acura heeft de naam ‘Integra Type S’ geregistreerd, maar het is geen auto. Huh?

Jubel en jolijt: de Honda slash Acura Integra keert terug! Honda gooide bovenstaande teaser de wereld in toen de NSX Type S werd onthuld en het lijkt zo klaar als een klontje te zijn. Wat gaat gebeuren en hoe is nog niet duidelijk, maar we hopen natuurlijk op een soort Civic Coupé die ook als sportief model komt.

Type S

Honda (en Acura in de VS) zijn namelijk weer helemaal bezig met sportieve modellen, want naast de NSX Type S is er bijvoorbeeld ook de stiekem toch heerlijk dikke Acura TLX Type S.

Nou zat het eraan te komen dat de hete versie ook aan de Integra wordt toegevoegd, en dat lijkt nu ‘bevestigd’ te zijn. Honda heeft namelijk de naam geregistreerd bij het USPTO en inderdaad: Integra Type S staat erbij. Er is een ‘maar’.

Kleding?

Lees bovenstaande registratie van de Acura Integra Type S maar eens door: bij de beschrijving van wat het is staat dat het gaat om hoofddeksels, t-shirts, truien, poloshirts, jasjes en meer. Kleding, dus. Honda heeft de naam Integra Type S aangevraagd voor kleding. Over een auto wordt geen woord gerept.

Overduidelijk

Daarmee lijkt een Honda of Acura Integra Type S nog steeds wel aan de horizon te staan. Het zou raar zijn om kleding uit te brengen voor een auto die niet bestaat. Of zoals Joey Tribbiani wijs zei: only an idiot would wear this stuff and not have the car!

En verder is het nog heel even in het duister tasten. Wat Honda precies gaat doen met de Integra Type S en wat het wordt, is niet bekend. Wel bekend is dus dat je na het aanschaffen van een Integra, wellicht niet voor ons, gelijk ook een bijpassend petje en een trui kunt kopen. (via USPTO)