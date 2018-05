Voormalige Volkswagen CEO Winterkorn aangeklaagd

Het is nog lang niet voorbij.

De Amerikaanse justitie heeft voormalige Volkswagen CEO Martin Winterkorn aangeklaagd. Ze beschuldigen hem van samenzwering en het feit dat hij probeerde het dieselschandaal onder de pet te houden.

De aanklacht werd in maart opgesteld en is gisteren in een Amerikaanse rechtbank gepresenteerd. Winterkorn nam ontslag als CEO van Volkswagen, enkele dagen nadat het dieselschandaal in Amerika bekend werd. Wellicht dacht hij er zo makkelijk af te komen, maar daar steekt justitie nu een stokje voor.

Of Winterkorn daadwerkelijk bestraft gaat worden is nog maar de vraag. Hij is een Duitser en valt dus onder de Duitse uitleveringswet. Zolang hij niet besluit om naar de Verenigde Staten te reizen kunnen de Amerikanen hem niet zomaar arresteren. Echter, Winterkorn wordt ook door de Duitse autoriteiten onderzocht. Mochten ze iets gevonden hebben om tegen hem te kunnen gebruiken, dan kan de Amerikaanse zaak wellicht helpen om hem alsnog te bestraffen voor betrokkenheid bij het dieselschandaal.

Met dank aan Jan voor de tip!