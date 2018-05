In deze Vinkeveense villa past je auto in de gevel

Wanneer mensen MOETEN zien dat ook je auto niet de goedkoopste was.

Eergisteren berichtten we over een dikke villa in Schoorl met een Rolls-Royce voor noppes. De Rolls-Royce dan, het huis kost 4.5 miljoen euro. Vandaag proberen we de iets minder gefortuneerde AB-Lezer te bereiken met dit iets goedkopere optrekje in Vinkeveen. Welkom terug op Fundablog!

De woningen kunnen niet verder van elkaar verschillen. Die in Schoorl is gebouwd in 1998 en de jaren ’90 stijl is goed te herkennen. De villa in Vinkeveen is gebouwd in 2016: dat zie je er gelijk aan af. Het huis telt 375 vierkante meter verdeeld onder 8 kamers. Wat opvalt: in de voorgevel, versierd met kunstzinnige bakstenen, zit een grote glazen wand waar je auto achter past. Voor jezelf leuk dat het overdag een verlichte kamer is. Voor anderen is het duidelijk welke auto je rijdt op het moment dat ze aanbellen.

Naast het moderne interieur is het huis ook uitgerust met een gigantische tuin die direct aan het water grenst. Het huis ligt namelijk aan de Baambrugse Zuwe, een ‘streep’ land dwars door de Vinkeveense plassen. Een mooie vaarlocatie dus, daarom krijgt ook je boot aandacht in een extra garage aan de achterkant van het huis waar je hem kan aanmeren. Al je luxe voer- en vaartuigen krijgen een plekje. Lijkt mij dat je niks mist dus.

Ik had het al over de wat minder vermogende lezers maar zoals je misschien al kon raden is het verre van een koopje. 3.000.000 euro is minder dan de kitsch-villa, maar toch moet je knip flink open. En toch, de locatie, de bijzonderheden, het klopt allemaal. Heb je het geld, dan krijg je een prachtig huis ervoor terug. Ik zeg: doen!

Met dank aan LJ voor de tip!