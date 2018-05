Dit kost het om een stukje Mercedes 300 SL te kopen

Mocht je interesse hebben.

De legendarische Mercedes 300 SL was een prachtige wagen. Met zijn iconische vleugeldeuren is de Merc een bekende auto voor vrijwel iedere autoliefhebber. Mocht je er toevallig eentje hebben in een niet al te frisse staat, dan heeft Mercedes goed nieuws voor je.

De Duitsers gaan namelijk onderdelen van de klassieker opnieuw produceren. Je kunt op verzoek een paneel bestellen bij het merk. Een paneel voor de linkervoorzijde kost bijvoorbeeld 11.900 euro en een paneel voor de rechterachterzijde heeft een prijskaartje van 14.875 euro. De onderdelen worden gefabriceerd en geverfd door Mercedes-Benz Classic. Dankzij 3D data passen de panelen naadloos op de auto.

Het rode exemplaar op de foto geeft een idee van de losse panelen voor de 300 SL. De Mercedes was van 1954 tot en met 1957 in productie. Van de Gullwing werden uiteindelijk 1.400 exemplaren gebouwd. De lijn met onderdelen voor de 300 SL lijkt een voorbode van iets nieuws bij Mercedes. Zo heeft het merk bekendgemaakt dat er nog meer onderdelen in voorbereiding zijn.