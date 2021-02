Vossen Aventador SV bereikt eindelijk perfectie - Autoblog.nl

Met deze Vossen Aventador SV kun je eindelijk weer meedoen aan Need For Speed: Hot Pursuit.

Dat de tijd snel gaat en er enorme stappen gezet worden op het gebied van computergames, kun je wel zien aan Need For Speed: Hot Persuit. Destijds was dat een grafisch meesterwerkje van Electronic Arts. In tegenstelling tot gave games van tegenwoordig was de keuze qua auto’s niet zo groot. Dat maakte niet uit, je wilde de Lamborghini Diablo SV.

Nog steeds spreekt die auto nog steeds de tot de verbeelding. Tegenwoordig bezet de Aventador de ruimte van grote V12-supercar. Sterker nog, tussen de Aventador SV en de Diablo SV zit slechts alleen de Lamborghini Murcielago SV. Als je de Lambo Aventador in het echt aanschouwd is het nog steeds een zeer indrukwekkend apparaat, maar de magie van de Diablo mist ‘ie een beetje.

Vossen Aventador SV

Gelukkig brengt deze Vossen Aventador SV daar verandering in. Nee, de auto is niet meer helemaal origineel. Er zijn wat modificaties uitgevoerd. Meestal gaat dat hopeloos is mis. Echter, dit keer is alles tot in de puntjes perfect uitgevoerd.















Ten eerste de kleur: diep donkerblauw staat gewoon perfect op een supercar. Een felle kleur op een supercar is eigenlijk veel te dubbelop, alhoewel dat natuurlijk zeer smaakafhankelijk is. In het geval van deze Vossen Aventador SV is er gekozen voor enkele contrasterende details. De gele striping, remmen en ‘SV’-logo’s maken het geheel erg fraai af. Over die striping, die loopt op de front-splitter, sideskirts en de diffusor aan de achterkant. Ergens misstaat het absoluut niet, integendeel.















Hoogtepuntje

Het hoogtepuntje van de Vossen Aventador SV is natuurlijk het setje wielen. Het zijn driedelige gesmede én gepolijste Vossen EVO-2R velgen. Meestal zijn aftermarket velgen niet de oplossing, maar in dit geval wel. Natuurlijk, het is smaakgebonden. Maar ondertussen kennen we de zwarte wielen of ‘diamon-cut’ velgen wel.

De prijs van het setje wielen wordt er niet bij vermeldt, maar houd er rekening mee dat het veel is. Naast de 22 inch-velgen komen de enorme banden die eromheen moeten nog bovenop. Maar ja, dan heb je wel wat. Nu maar hopen dat er een nieuwe Need For Speed: Hot Pursuit uit komt waarin deze Vossen Aventador SV kan schitteren.

