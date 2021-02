Lezersvraag: wat is jouw favoriete motorblok? - Autoblog.nl

Of het nu om de beleving of om het rijden gaat. De koets eromheen maakt in dit geval niet uit. Wat is jouw favoriete motorblok?

Een auto kan nog zo mooi zijn. Als de aandrijflijn je niet aanspreekt kan dit zomaar het hele plaatje verpesten. In deze lezersvraag staat het innerlijk, eh, het motorblok centraal. Want van welke motor kun jij het echt warm krijgen? Het maakt niet of het het blok is gebruikt in je droomauto of omdat je persoonlijke warme herinneringen draagt aan de motor. We willen weten wat het is en waarom.

Lezersvraag motorblok

We leven in een tijd dat de verbrandingsmotor niet het eeuwige leven meer heeft. De vraag is alleen hoelang we nog kunnen genieten van die kleine explosies in het voorronder (of achter je). Daarom staan we in deze lezersvraag stil bij de vraag wat je favoriete motorblok is.

Krijg jij een glimlach van oor tot oor als je aan een BMW-diesel denkt met 4 turbo’s en koppel tot in den eeuwigheid? Of kippenvel van een natuurlijk ademende twaalfcilinder. Het kan ook zijn dat je warmloopt voor hele andere dingen. Een oude V8 met carburateur bijvoorbeeld, of een oude tweetakt.

De oren van ondergetekende klapperen van diverse soorten motorblokken. Mooie herinneringen heb ik aan de S65 BMW V8 in de E9X M3, die van buiten nog imposanter klinkt dan van binnen. Het maakt niet of je aan de voor- of aan de achterkant staat. Zowel het aanzuiggeluid als het uitlaatgeluid is magistraal. Zo’n geval dat je de sleutels aan een vriend meegeeft, omdat je de auto gewoon even vanbuiten wil horen.