Hoppatee: Cupra Tavascan komt naar jouw oprit - Autoblog.nl

De Cupra Tavascan kan zomaar jouw volgende leaseauto worden.

We hebben nog eventjes de autoverkopen van de afgelopen 8 jaar geanalyseerd en kwamen tot een absoluut niet schrikbarende conclusie. Wij hollanders vinden bijtelling belangrijk. Op zich is dat nog niet eens zo gek, want het scheelt enorm veel geld. Waarom meer betalen, terwijl je er niet per se meer voor terug kijkt?

Wat je doet is vrij simpel: je selecteert op bijtelling en vervolgens ga je het kaf van het koren scheiden. Ja, dan mis je de Subaru Impreza 1.6i of de Mazda 6 2.0, maar je betaalt dan niet te veel belasting. Deze Cupra Tavascan kan dan zo maar eens de volgende leaseauto gaan worden die je daadwerkelijk wilt hebben.

Cupra Tavascan

De Cupra Tavascan is voorzien van een geheel elektrische aandrijflijn. Lekker voor de bijtelling. De Tavascan komt al uit 2019 en werd geboren als een concept car. Normaal gesproken komt zo’n auto dan nooit op de markt, maar volgens Cupra-baas Wayne Griffiths zal het design van de elektrische crossover niet verwateren. Sterker nog, hij heeft er destijds op aangedrongen dat de concept dusdanig werd ontworpen, dat ‘ie in productie zou moeten kunnen gaan.

Zonder de komst van de Tavascan te bevestigen, bevestigt Griffiths eigenlijk al de auto. Hij wil namelijk niets zeggen over de definitieve komst van de auto, maar wel dat de productieversie er niet anders uit gaat zien. Alsof je buurvrouw niet wil bevestigen dat ze zwanger is, maar wel kan bevestigen dat het het werk van de melkboer was en niet haar man.















MEB-platform

Terug naar de Tavascan. De auto zal veel onderdelen gaan delen met andere Volkswagen Group-producten, zoals de Skoda Enyaq iV en de ID.4. Het showmodel had twee elektromotoren met 306 pk aan vermogen. Daarmee moet de auto in 6,5 tellen naar de 100 snellen. De maximum actieradius volgens de WLTP-meetmethode is 450 km.









Dan blijft er nog één vraag over: wanneer kunnen we de auto verwachten? Dat is nog niet duidelijk. We gokken op een bijna-productiemodel aan het einde van het jaar. Dus je kunt nog even in je huidige lease auto blijven rondrijden.

