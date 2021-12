Vrachtwagenchauffeurs zijn he-le-maal klaar met brakechecken

Wat wielrenners voor automobilisten zijn, zijn automobilisten voor vrachtwagenchauffeurs.

Mensen met een hoge bloeddruk kunnen maar beter de bus of een taxi nemen, want als je zelf achter het stuur zit is er genoeg om je aan te ergeren. Als je daarvoor kiest. Zelf ben je uiteraard nooit een bron van ergernis voor anderen, dat spreekt voor zich.

Enfin, niet alleen automobilisten hebben hun ergernissen, dat geldt ook voor vrachtwagenchauffeurs. Die ergeren zich soms kapot aan automobilisten. Niet geheel onterecht.

Dankzij het Nationaal Chauffeurs Onderzoek weten we nu waar truckers zich het meest aan storen. De nummer één ergernis blijken automobilisten te zijn die bij het uitvoegen voor een truck schieten. Deze wordt op de voet gevolgd door ergernis nummer twee: brakechecking.

Volgens Logistic Force, die het onderzoek uitvoerde, komt dit steeds vaker voor in Nederland. 86,9% van de ondervraagde chauffeurs heeft wel eens meegemaakt dat mensen moedwillig in de ankers gaan. 77,3% heeft het zelfs meerdere keren meegemaakt.

Ergens is het wel een grappig fenomeen, want als het mis gaat (zoals hieronder) heb je er als automobilist waarschijnlijk het meeste last van. Maar als je doel is om vrachtwagenchauffeurs te irriteren, dan is dit wél een effectieve manier. Dat is met deze enquête aangetoond.

Wat je nog meer moet doen als je truckers wilt irriteren: op je telefoon zitten en langzamer dan 80 gaan rijden op de snelweg. Daarmee irriteer je trouwens waarschijnlijk meer mensen dan alleen vrachtwagenchauffeurs.

Om terug te komen op het brakechecken: de truckers doen een vriendelijk verzoek om hier gewoon mee te kappen. Onder meer via de onderstaande video met Brabone… pardon Brabander Steven Brunswijk: