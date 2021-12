BREEK: dit zijn de opvolgers van Olav Mol

NENT heeft bekendgemaakt wie volgend jaar de nieuwe F1 commentatoren zijn. Inderdaad, nieuwe, want Olav Mol wordt gepasseerd.

De vraag die het Nederlandse Formule 1-publiek dit seizoen bezig houdt is: wordt Max wereldkampioen? De vraag die het Nederlandse Formule 1-publiek alvast voor volgend seizoen bezig houdt: wie gaat het commentaar verzorgen? Wordt het Olav Mol? Gaat NENT voor nieuw bloed? En zo ja, wie?

Al deze prangende vragen kunnen we nu beantwoorden. Allereerst: voor Olav Mol is er geen plek bij Viaplay. Niet als commentator in ieder geval. In plaats daarvan komen er twee nieuwe commentatoren. Dat er een duo zou komen wisten we al, maar het had nog gekund dat Olav Mol er deel van uitmaakte. Dat is dus niet het geval, de oude rot wordt keihard gepasseerd door NENT.

Het Noorse moederbedrijf van Viaplay gaat dus voor nieuw bloed. De nieuwe Nederlandse stemmen van de Formule 1 zijn… tromgeroffel… Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

We verwachten eigenlijk pas wat te horen tijdens de persconferentie op 8 december, maar NENT heeft de namen nu al bekend gemaakt in een interview met Racingnews365.

Nelson Valkenburg zal de rol van hoofdcommentator op zich nemen. Hij heeft al ervaring als commentator van WEC- en WTCR-races en de 24 uur van Le Mans. Hij heeft zelf geen ervaring als coureur, maar dat heeft Melroy Heemskerk dan weer wel. Hij heeft onder andere in de Saker Sportscar Challenge en de Formule Ford geracet.

Naast de twee nieuwe F1-commentatoren zal er ook nog een Nederlandse pitreporter ter plaatse zijn. Wie dat gaat zijn is nog een verrassing. We hebben zo’n vermoeden dat het niet meesterinterviewer Jack Plooij zal zijn, ondanks de inspanningen van 538.

De persconferentie zal volgende week woensdag gehouden worden. Dan zal NENT de verdere plannen uit de doeken doen én wordt bekend wat Viaplay moet kosten.

Om alvast een voorproefje te geven van het nieuwe duo, hieronder de uitgelekte auditievideo: