Zo klinkt de Le Mans Hypercar van Glickenhaus [video] - Autoblog.nl

De twinturbo V8 laat van zich horen op Monza.

In de Formule 1 is een V8-sound iets uit het verleden, maar er zijn raceklasses waar nog de deelnemers zo’n geluid nog wel ten gehore brengen. Ook in de nieuwe Le Mans Hypercarklasse zullen er straks V8-motoren klinken.

Het deelnemersveld zal eerst nog wat beperkt zijn, aangezien Peugeot en Ferrari pas later in zullen stappen. In 2022 en 2023 respectievelijk. Aston Martin heeft de plannen helemaal in de ijskast gezet. In het eerste seizoen zullen daarom alleen Toyota, Glickenhaus en Alpine van de partij zijn. Terwijl Toyota voor een V6 opteert, zullen de andere twee teams een V8 aan boord hebben.

De V8 van Glickenhaus laat alvast van zich horen in deze video. Het gaat om een 3,5 liter grote V8 die ontwikkeld is door het Franse Pipo Moteurs. De motor is deels gebaseerd op WRC-motoren. De achtcilinder produceert 680 pk, het maximale vermogen dat de regels toelaten. Of de Amerikanen een vuist kunnen maken tegen Toyota en Alpine valt nog te zien, maar met het geluid is in ieder geval niets mis.

We kunnen de auto nu dus al in actie zien op Monza, maar het wachten is natuurlijk op Le Mans. Dat duurt iets langer dan normaal, want de 24 Uur van Le Mans is doorgeschoven naar augustus. 21 en 22 augustus is het zover. Hoeveel publiek daarbij aanwezig mag zijn is nog de vraag.