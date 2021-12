Project Maybach is de droom van iedere oliesjeik

Je zou het niet zeggen, maar de auto die je hier ziet is een Maybach.

Grote coupés zijn een beetje uit de gratie gevallen. We schreven in het vorige artikel nog dat Mercedes een punt heeft gezet achter de S-klasse coupé. De nieuwe Rolls-Royce Phantom is er ook niet meer als coupé en de Bentley Brooklands is al lang van het toneel verdwenen.

Een Maybach is er überhaupt nooit als coupé geweest. Er was alleen de onofficiële Maybach Xenatec Coupé. Die wél heel goed gelukt was. Het had zomaar een echte creatie van Maybach kunnen zijn.

Nu krijgen we weer een coupé te zien van Maybach, in concept-vorm welteverstaan. De auto luistert naar de naam Project Maybach. Het opvallende is dat de auto er totaal niet uitziet als een Maybach. En ook niet als een Mercedes.

Dat komt omdat de designers met een compleet blanco papier begonnen zijn. Verantwoordelijk voor het ontwerp zijn Gorden Wagener (de designbaas van Mercedes) en modeontwerper Virgil Abloh. Die laatste heeft de onthulling helaas niet mee kunnen maken. Je had het misschien al voorbij zien komen in het nieuws, maar Abloh is deze week overleden aan de gevolgen van kanker. De onthulling van deze concept car heeft dus een zwart randje.

Over de doden niets dan goeds, dus we gaan zijn creatie niet afkraken (zoals we bij zijn vorige creatie wel gedaan hebben). De Project Maybach hoeft ook helemaal niet afgekraakt te worden, want het is een uniek en cool apparaat. En het is ook verfrissend dat de auto op geen enkele andere Maybach of Mercedes lijkt.

Sterker nog: er zijn überhaupt geen auto’s waar de Project Maybach op lijkt. Het is namelijk een kruising tussen een gigantische coupé en een 4×4. Een combinatie die nergens op slaat, maar daarom wel uniek is. De auto is trouwens elektrisch, vandaar ook de zonnepanelen op de ‘motorkap’.

Is de Project Maybach ook nog een vooruitblik op een toekomstig model? Het lijkt er niet op, maar wie weet. Misschien blijkt er opeens heel veel vraag te zijn naar een überluxe off-road coupé. Een oliesjeik zou hier best wel eens warm voor kunnen lopen. Dan moet Mercedes er wel even een V12 in lepelen in plaats van een elektromotor.