Vreemde Hyundai-occasion met 280 pk is uniek voor Nederland

De broer van de Hyundai i30 N kwam nooit naar Nederland, maar we hebben een uitzondering gevonden.

Hyundai beleeft een bijzondere periode qua auto’s voor de petrolhead. Als doorwinterde autofanaat wilde je tot en met zo’n 20 jaar geleden in een Sonata of Accent nog niet dood gevonden worden. Die underdog-status hielp sindsdien met goede value for money-auto’s die ook stukje bij beetje minder een aanslag op het netvlies werden. Voor de petrolhead kwam er ook een oplossing dankzij het label N, met de N van Nürburgring. Door onder meer de chassisontwerper van BMW M binnen te hengelen, wist N een bliksemstart te maken met de Hyundai i30 N. Een tot wel 275 pk sterke voorwielaangedreven hot hatch die gewoon serieus leuk was in elk aspect. Misschien niet het beste wat er is, maar als het zo begint moet het wel leuk worden voor dit sportlabel.

Hyundai N

Toch is Hyundai tegelijkertijd dat merk dat de milieuvriendelijkheid van auto’s erg serieus neemt. Bovendien is dat nu wat de klok slaat in autoland, dus is N voorzichtig met auto’s op benzine uitbrengen. Dat schijnt weer te komen, maar N stort zich nu vooral op de IONIQ 5 en 6 N, die goed worden ontvangen. Voor benzinestokers werd N beperkt tot de i30 N in Nederland. Voor andere Europese markten was er nog de kleinere i20 N om de Polo GTI van repliek te voorzien en een nogal vreemde eend in de bijt.

Hyundai Kona N

Op basis van de eerste generatie Kona kwam namelijk de Hyundai Kona N. De kleine crossover waar ondergetekende tegen wil en dank een connectie mee heeft werd ook voorzien van een N-sausje. Of nou ja, eigenlijk werd het gewoon een Hyundai i30 N op stelten. Dezelfde 2.0 liter grote T-GDi met sinds de update 280 pk en 392 Nm zorgde voor de aandrijving via de voorwielen. Ook de achttraps DCT van de i30 N werd meegenomen, voor zover wij weten was de handbak geen optie. Qua uiterlijk krijg je dezelfde upgrades als een i30 N maar dan op een Kona: hertekende bumpers met aerodynamische onderdelen, een grote spoiler, rode biesjes alom en dikke sportvelgen met dito rode remmen. En voor een Kona wel hele grote stortkokers onder de diffusor.

Niet voor Nederland

Buurlanden als België en Duitsland mochten van de Hyundai Kona N genieten, maar hij kwam niet naar ons land. Vreemd, want de Kona N gaat de strijd aan met de T-Roc R en Puma ST die we hier wel krijgen. Wel kon je de oude Kona (en de nieuwe trouwens ook) hier in Nederland krijgen als N-Line: wel een sportiever uiterlijk, maar nog steeds dezelfde 1.0 driecilinder of 1.6 hybride viercilinder. Wil je die 2.0 met 280 pk, dan moet je dus in het buitenland shoppen. Of goed opletten, want er zijn toch 19 dappere dodo’s geweest die een Hyundai Kona N op Nederlands kenteken hebben gezet. Deze witte op Marktplaats is daar één van.

Aangezien er niet heel veel te kiezen was wat betreft de Hyundai Kona N, is het ietwat jammer dat dit wit is en niet Performance Blue. Verder is ‘ie zoals elke andere soortgenoot, wat ook geldt voor het interieur. Stoelen voor én achter die uniek zijn voor de Kona N, met lekkere dikke bolsters voorin. Op het stuur vallen de knoppen speciaal voor de N op, om alle speciale sportmodi van de sportieveling te selecteren.

Kopen

Normaliter dankzij zaken als rest-BPM, kom je er snel achter waarom importeren niet de goedkoopste hobby is. Bij deze Hyundai Kona N op Marktplaats lijkt het mee te vallen. Het exemplaar komt uit 2022 en is recent van de eerste eigenaar weggeplukt en op gele platen gezet. Er is wel 74.352 kilometer mee gereden, maar dat mag.

Want daardoor is de prijs voor deze Hyundai Kona N op Marktplaats 33.995 euro. Geen schijntje, maar ook niet belachelijk veel verschil met een vergelijkbare i30 N. En door vergelijkbare techniek met de hatchback-broer is het ook niet zo exotisch als de cijfers doen vermoeden. Mocht jij dus een i30 N willen, maar liever hoog zitten: grijp je kans op Marktplaats.