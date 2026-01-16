Met deze Ford gaat Verstappen dit jaar om het kampioenschap strijden

Zo gaat de Red Bull van Max Verstappen eruit zien in 2026!

Nog 51 nachtjes slapen en dan is het zover: het nieuwe Formule 1-seizoen gaat van start. Het eerste seizoen met de nieuwe regels, dus de kaarten worden volledig opnieuw geschud. De spanning wordt nu alvast opgebouwd, want Red Bull heeft als eerste team haar nieuwe auto onthult. Of nou ja, de nieuwe livery. De auto die je ziet is het showmodel voor de 2026-auto’s.

Een van de eerste dingen die opvalt aan de nieuwe auto: hij glanst! Na jaren van matte liveries keert Red Bull nu weer terug naar een glanzende livery. Laten we hopen dat hiermee een trend ontstaat en dat matte kleuren ook langzaam gaan verdwijnen op personenauto’s. Max is er in ieder geval blij mee: hij noemt de livery “veel beter”.

Belangrijker nog: er prijken nu Ford-logo’s op de auto. Na 6 jaar Honda is Red Bull nu met Ford in zee gegaan. Zij zijn niet slechts titelsponsor, zoals Aston Martin dat was. Ford heeft ook daadwerkelijk meegeholpen bij de ontwikkeling van de aandrijflijn. Naar verluidt hebben ze zich vooral bezig gehouden met het elektrische gedeelte. Daar is Ford namelijk heel goed in. Zo goed dat ze hun EV’s laten bouwen door Volkswagen en Renault. Oké, die was flauw, maar we konden het niet laten.

Wat verder nog opvalt is het nieuwe racenummer van Max. Hij heeft nummer 1 laten vallen, aangezien hij niet langer de regerend wereldkampioen is. Max keert nu terug naar nummer 3, waar hij vroeger altijd mee reed. Waarom niet 33? Dat racenummer had hij alleen omdat nummer 3 al bezet was door Ricciardo. Maar daar heeft Verstappen nu geen last meer van.

Wat er verder nog gaat veranderen in 2026 is dat Max weer een nieuwe teamgenoot krijgt. Voor de zoveelste keer. Ditmaal wordt Isack Hadjar voor de leeuwen geworpen. Hij presteerde vorig jaar goed in de Racing Bull, al weten we inmiddels dat dat vrij weinig zegt. Enfin, eerst maar eens kijken of Red Bull überhaupt een auto heeft gebouwd die mee kan strijden in de voorhoede…