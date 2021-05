Vreemde namen op foute auto's, dit zijn 7 voorbeelden - Autoblog.nl

We gaan eens kijken naar de wondere wereld van vreemde namen op foute auto’s.

Onlangs hadden we nog over het rijdende wonder dat de TechArt GrandGT is. Uiteraard hebben we alle technische details behandeld van dit monster.

Maar waar we ditmaal over vielen, was de nogal gekke naam. Nu zijn Duitsers in staat om deze meest bijzondere namen te bedenken. Een beetje in tegenstelling tot de Amerikanen, die bedenken alleen maar goede en coole namen. Gelukkig hebben ze dat bij Audi, BMW en Mercedes ook door en gebruiken ze een combinaties van letters en cijfers om aan te geven waarmee je van doen hebt.

Vreemde namen op foute auto’s

Maar als de tuners er eenmaal op losgaan, zijn extra toevoegingen nodig. Natuurlijk, je kunt dan nóg een code bedenken. Maar in sommige gevallen bedenken ze een naam. Die naam is dus het resultaat geweest van een brainstorm-sessie. Volwassen vrouwen en mannen hebben samen gezeten om tot de conclusie te komen, dat deze naam het beste was:

AC Schnitzer Tension (E63)

2005

Hoe vreemder de namen, hoe vreemder de auto. De Tension is een auto waarbij niemand de juiste spanning voelt. Het idee was simpel, de Tension moest het uithangbord worden van alles wat AC Schnitzer kon doen. De uitwerking was dat werkelijke elk mogelijk onderdeel aangepast werd. Zowel qua exterieur als interieur (met Recaro Pole Position stoelen).

Het is typisch zo’n auto die in zijn tijd bijzonder cool was, maar helaas niet heel mooi oud wordt. Wat wel gaaf is, was de motor. De AC Schnitzer Tension had een 5.0 V10 die op een milde wijze gekieteld was. Het resultaat: 552 atmosferische pk’s en een heerlijke sound.

Ruf Dakara (957)

2007

We houden heel erg van Ruf. De Ruf CTR Yellow Bird is een van de meest legendarische auto’s uit de jaren ’80. Maar als het aankomt op naamgevingen, is het raar bij Ruf. De Turbo Florio is een beetje maf, maar wat dacht je van de Ruf Dakara? Deze conversie hebben we gek genoeg nog niet veel voorbij zien komen.

De Ruf Dakara is niet zo maar een aangepaste Cayenne. De auto heeft daadwerkelijk een ander front met de koplampen van een Porsche 911. Ruf kwam met de 957 ook met de ‘eStormster’. Right, ook al zo’n topnaam!

Mansory Conquistador

2007

Tip: zorg dat de beoogde doelgroep altijd in staat is om de naam uit te spreken. Dat is in het geval van de Conquistador nog wel een dingetje. Zeker omdat de meeste mensen die een Rolls-Royce Phantom dusdanig modificeren ergens voetballen of proberen te rijmen in de autotune.

Overigens konden we het hele lijstje vullen met foute Mansory’s, want man wat kunnen die helden een hoop rare namen bedenken. Conquistador klinkt als de naam die ze gebruiken voor de Phantom rip-off in GTA V. Over autonamen gesproken!

Bentley Continental GT Birkin

2006

Duitsers zijn wonderlijk. Zeker als het aankomt op een ode brengen aan een persoon. In veel gevallen zijn Duitsers keurig op de hoogte van historie. MTM (Motoren Techniek Mayer) is een tuner uit zuid-Duitsland. Ze focussen zich voornamelijk op Volkswagens, Audi’s en Porsches, maar in principe nemen ze alles van de Volkswagen Group onder handen.

Deze Bentley Continental is een hoedtik naar Bentley Boy Tim Birkin. Ondanks dat het historisch correct is, is het wel vreemd. Birkin vond het destijds verschrikkelijk dat Rolls-Royce de nieuwe eigenaar was. Dat zijn naam op een veredelde Volkswagen getooid staat, zou hem geen goed gedaan hebben.

Arden AR5 Stronger

2007

We gaan verder met de categorie vreemde namen op foute auto’s. De Arden Stronger is zo’n geval. Meestal kiest men een Land Rover of Jaguar omdat een Duitse auto iets te fout vindt. Een Britse auto heeft nu eenmaal meer stijl en klasse. Maar ja, soms wil je klasse toch een fout randje geven. Uiteraard kon je kiezen voor een complete metamorfose voor de Range Rover Sport, een auto die al een fout randje had. De naam voor het apparaat: Arden Stronger. Serieus waar.

Het mooie is, die naam was enorm misplaatst. Geen enkele leverbare motor was in staat hier een snelle auto van te maken. En je kon ‘m ook bestellen met de 2.7 V6 diesel, die zo traag is dat je modale Kia’s er niet mee zoek rijdt. Integendeel. Maar hey, de auto heet Arden Stronger, niet Arden Faster.

Ford Mustang Wolf Wide 5.0 Tune it Safe

2015

Omdat er niet alleen maar dikke Duitsers in hoeven te staan, pakken we ook nog even deze Mustang. Deze is onder handen genomen door Wolf Tuning. Al sinds jaar en dag kun je bij hen terecht. Elk jaar is er in Essen een enorme tuning beurs in Essen (Techno Classica). Aangepaste auto’s en klassiekers zijn nu eenmaal leuker dan een nieuwe B-segment leasegebakje.

In Duitsland zijn de regel omtrent tuning een stuk strenger dan in Nederland. Om illegaal aangepaste auto’s tegen te gaan, heeft de tuningindustrie een campagne samen met de TüV en Polizei. Uiteraard wordt de instructie in gebiedende wijs met uitroeptekens geschreven: Tune it! Safe! Dan snappen die Duitsers elkaar beter, waarschijnlijk. Met stemverheffing, kaarsrechte rug en een uitroepteken bereik je nu eenmaal meer.

Hamann San Diego Express (996)

2003

Aanvankelijk wilden we eindigen met de meest rare naam. Dat is namelijk de Hamann Las Vegas Wings. Dat is een rammend ordinaire getunede BMW M3. De techniek is gaaf: een E46 met V12. We hebben die auto al eens behandeld. Maar ook de 911 (996) heeft een foute behandeling gekregen van Hamann. Je zou denken dat de Hamann San Diego Express is voorzien van twee enorme turbos’ voor 800 pk.

Maar nee, de basis is een 996.2 GT3. Het maximum vermogen bedraagt dan ook 412 pk, slechts 31 pk meer dan het origineel uit de Mezger weet te pompen. De bijzondere Lambo-deuren (dat was toen ‘in’) en aparte lak (ook model) maken het geheel af. Om nog meer te doen werd elke mogelijke spoiler gemonteerd.