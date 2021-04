Techart GrandGT is dubbel lekker dubbelop - Autoblog.nl

Maar dat vinden we in het geval van de Techart GrandGT helemaal niet erg.

Duitse veredelaars en namen bedenken. We moeten er maar eens een lijstje over maken. Ergens kunnen Duitsers de meest vreemde namen of toevoegingen bedenken. Als je het uitspreekt in het accent van een Duitser, wordt het zelfs een beetje raar. In het geval van de TechArt GrandGT is het vrij simpel: die G in GT stond al voor Gran. We hebben hier dus de TechArt Grand Gran Turismo. Ok.

De basis van deze TechArt GrandGT is natuurlijk de Porsche Panamera Sport Turismo. Deze auto is vorig jaar reeds gefacelift. TechArt is zo’n tuner die altijd zijn zaakjes op orde heeft en al snel passende onderdelen heeft. Zo ook in dit geval.

Aerokit

Het hoogtepuntje van de Techart GrandGT is de Aerokit. Deze maakt de toch al niet al te smalle Panamera Sport Turismo nog een beetje breder. Het gaat om een verbreding van 80 millimeter. De luchtinlaten zijn niet alleen fraai, maar ook functioneel. Het is dusdanig vormgegeven dat de luchtkoelers en remmen worden gekoeld. De motorkap is gemaakt van koolstofvezel. Uiteraard zijn er ook sportuitlaten, een diffusor, diverse spoilers en sideskirts.

Bodykit TechArt GrandGT

Bij zo’n brede bodykit is het wel handig om meteen even een setje TechArt-wielen te bestellen die mooi daarbij passen. Anders staan je originele velgen te ver naar binnen en dat ziet er nogal iel uit. Perfecte marketing: creeër een probleem en los het op met een product dat je ‘heel toevallig’ ook verkoopt. Dat ze bij Bacardi nog geen paracetamol produceren, is ons een raadsel.









Velgen

Er is keuze uit drie wielen voor de TechArt GrandGT. De Formula V, Formula VI en Daytona II-velg zijn beschikbaar voor de aangepaste Panamera 971. Alle velgen zijn overigens gesmeed, aldus TechArt. Dit betekent dat de velgen relatief licht én sterk zijn. Oh ja, vaak zijn ze dan ook peperduur. Maar ja, als je een aangepaste Sport Turismo kunt rijden, kunnen die wielen er ook wel af. Uiteraard zijn het breedsetjes. Voor heb je er nu 285/30 ZR22 banden op liggen, achter 335/ZR25 22.

Formula V

Formula VI

Daytona II

Gaat het dan ook wat sneller dan normaal in de TechArt GrandGT? Wel als je de TechArt TECHTRONIC-module laat plaatsen. De grootste sprong wordt gemaakt bij de Panamera GTS. Deze heeft een nogal geknepen V8. Dankzij de module stijgt het vermogen met 180 pk! Nu heb je 660 pk en 770 Nm tot je beschikking. Ook voor de Panamera Turbo S is er een module. Dan stijgt het vermogen naar 720 pk en het koppel naar 950 Nm.





Interieur TechArt GrandGT

Uiteraard kun je het interieur ook helemaal naar wens samenstellen. In het atelier van TechArt kunnen ze alle soorten en kleuren qua leer en alcantara samenstellen die je wenst. In dit geval is er gekozen voor een grijze Panamera met zwart interieur. Dat kan wel iets spannender, jongens.

















Uiteraard is het allemaal niet goedkoep, maar het is wel topspul. Uiteraard hoef je niet een hele TechArt GrandGT te bestellen. Als je enkel en alleen die performance-module wenst op je Karmijnrode GTS, dan mag dat uiteraard ook.

Alle onderdelen zijn per direct te bestellen bij TechArt.