Vrije training drie: heeft Ferrari zitten zandzakken?

Schokkende ontwikkelingen in de derde vrije training.

De derde vrije training vormt nu al enige jaren de verloren zoon van elk F1 weekend. Het is vaak een beetje meer van hetzelfde, het duurt maar een uurtje en omdat de training vlak voor de kwalificatie valt, is het een amuse-bouche die zelfs de diehards weleens skippen. There, I said it. Nou ja, heel soms dan hè.

Zojuist leverde de trèning echter toch een behoorlijk verrassend resultaat op. Als een duvel uit een Monegaskische doos zette Charles Leclerc opeens de snelste tijd op de klokken. Dat is ten eerste apart omdat Ferrari tot nu toe behoorlijk ver achter Mercedes en Red Bull aan leek te hobbelen en ten tweede omdat Vettel gisteren de snellere van de twee Ferrari-coureurs leek te zijn. Hamilton deed nog wel een run op softs aan het eind van de sessie, maar bleef steken op een dikke twee tienden van de kersvers tweevoudig GP-winnaar. De tijd van Leclerc was tevens een tiende of zes sneller dan wat Hamilton gisteren reed in VT2, voor wat het waard is.

Vettel moest ruim een halve seconde toegeven op zijn teammaat en plaatste zich net voor Bottas op P3. Daarmee komen we meteen bij de tweede onaangename verassing van de sessie, want Ferrari zijn brood lijkt Red Bulls dood te zijn. Tuurlijk, we overdrijven een beetje, maar beide Red Bulls gaven een dikke seconde toe op Leclerc. Daarbij is het tevens opvallend dat Albon, die het gisteren nog erg zwaar had, zich nu nipt voor Max de tijdlijst in weet te rijden. We moeten wel aantekenen dat Max in het eerste deel van de sessie niet in actie kwam en na de rode vlag weinig tijd had voor een scherpe tijd. In VT3 tikt de klok in tegenstelling tot bij VT1, VT2 en de kwali namelijk gestaag door tijdens een rode vlag.

De rest van de sessie was niet heel spannend. Alleen Perez zorgde nog even voor ophef door de muur te raken en daarmee een rode vlag te veroorzaken. Het is al het tweede incidentje van het weekend voor de Mexicaan na de touché met Magnussen van gisteren. Dat gezegd hebbende lijkt Checo wel de pace te hebben en het gevecht met McLaren aan te kunnen gaan om de titel best of the rest. Dat is dan weer het goede nieuws voor Racing Point.

Wat denk jij, heeft Ferrari gisteren zitten zandzakken, of heeft Mercedes in VT3 zitten zandzakken? Laat het weten, in de comments! Persoonlijk zet ik vast in op het tweede scenario…