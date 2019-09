Autoblog advies: blubberdikke Autobahn diesel voor 30k

Jazeker, dat is véél beter voor het milieu.

Vandaag gaan we op zoek voor Jurgen. Het verzoek dat hij heeft, is een beetje anders dan anders. Het gaat nu niet om een leaseauto, sportieve coupé voor ernaast of een auto die alles kan, maar niets kost. Nee, het moet vandaag heel erg dik zijn. Jurgen is een druk bezet persoon. Hij woont en heeft een eigen bedrijf in Nederland. Maar een groot gedeelte van zijn familie én een ander bedrijf van hem bevinden zich in Oostenrijk.

Veelal neemt hij het vliegtuig op en neer, maar hij reist ook regelmatig met de auto. De afgelopen 15 jaar is dat in een Volvo V70 D5 geweest. Niet dezelfde, hij heeft maar liefst vier exemplaren ervan gehad. Het is nu tijd voor wat anders, vindt hij. Aangezien het goed gaat met de zaken, mag er iets dikkers komen. Dus niet wéér een Volvo V70 D5, maar minimaal zes cilinders, tenminste 200 pk en erg veel luxe.

Qua kilometerstand is Jurgen iets minder specifiek: die gaan er toch wel aanvliegen (hij rijdt zo’n 60.000 kilometer per jaar) en de Volvo’s kocht hij met anderhalve ton op de klok. Waarom veel geld betalen voor een lage kilometerstand terwijl je toch erg veel kilometers maakt. Het moet overigens een diesel worden. Benzine is te duur met die kilometers. Ook wil hij geen Tesla of iets dergelijks: hij wil naar eigen zeggen niet de laatste 250 kilometer van de rit achter een vrachtwagen met 90 km moeten plakken, wat hij erg vaak ziet gebeuren op de Autobahn. Overigens, in Nederland rijden hij en zijn partner in een heuse e-Golf, dus hij is bekend met het concept elektrisch rijden. Het past hem nu alleen nog niet. Kortom, wat is voor zo’n 30 mille de beste optie? Het hoeft niet het nieuwste van het nieuwste te zijn, maar een youngtimer of zoiets, dat is niet gewenst.

De tabel ziet er als volgt uit:

Huidige /vorige auto's: Volvo V70 D5, E-Golf Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé én Zakelijk Budget: 30.000 euro + 5.000 om 'm top te maken Jaarkilometrage: 60.000 km, minimaal Brandstofvoorkeur: Diesel Reden aanschaf andere auto: Huidige auto tot de draad afgesloten Gezinssamenstelling: 2 Volwassen, soms 2 kinderen. Voorkeursmerken /modellen: Duits No-go modellen / merken: Volvo, stationwagons

Wat mis je door de no-go?

Dat is een beetje afhankelijk van waar je gaat shoppen. In Nederland mis je de Volvo V70 D5. Die auto wordt niet meer gebouwd. Absoluut een bijzonder fijne auto, maar wellicht net even te braaf en te ouderwets. In het budget kun je wel op zoek naar de ex-demo’s of winkeldochters met zeer weinig kilometers. Als je in Duitsland gaat shoppen, komen de eerste V90’s al voorbij. Niet alleen de schraapuitvoeringen, maar uitvoeringen als de V90 D5 AWD Inscription. Deze auto’s zijn zeer modern. Sterker nog, de Volvo V90 wordt nog nieuw verkocht. Enig smetje: de 235 pk wordt opgewekt door een viercilinder. En het is wéér een Volvo. Wel is het mogelijk om te gaan voor een sedan, de Volvo S90 is namelijk identiek.

Mercedes-Benz CLS 350 CDI (C218)

€ 29.900

2013

90.000 km

Een van de weinige auto’s waarbij de term ‘vierdeurs coupé’ lijkt gerechtvaardigd. Dit is de tweede generatie van die schitterende auto. De Mercedes-Benz CLS is een bijzonder fijne reisauto. De auto is iets dynamischer dan een E-Klasse, maar nog altijd overwegend comfortabel. Een hele fijne mix. Diesels bouwen kunnen ze wel in Stuttgart en deze ‘350 CDI’ is geen uitzondering. Met name de soepele kracht onderin is verslavend. Het verbruik is naar dieselmaatstaven niet briljant, maar gezien de prestaties meer dan keurig. Zorg er wel voor dat je een net en origineel exemplaar hebt. Sommige modellen beginnen betaalbaar te worden, waarbij veel eigenaren het noodzakelijk vinden om ‘m de ‘VOLLEDIG CLS63 AMG UITGEVOERD MOOISTE VAN NL’-look mee geven.

Audi A5 3.0 TDI Quattro Cabriolet (B7)

€ 29.995

2014

70.000 km

Een andere manier om je kilometers te vreten is in een cabrio. De combinatie diesel en cabrio is een beetje een vreemde. Alsof je anijshagel met curryketchup gaat eten of dat Method Man met Sharleen Spiteri gaat optreden. Bij de Audi A5 3.0 TDI Cabriolet is het dat laatste. De A5 is een perfecte lange afstandscruises en de 3.0 V6 TDI is een beer van een motor. De bak was destijds een van de eerste relatief vlot schakelende automaten. Ondanks dat de A5 meer dan voldoende comfortabel is, merk je dat deze aanmerkelijk harder is dan de bovenstaande CLS, maar echt storend is het niet. Groot voordeel is zijn vierwielaandrijving, waardoor je ook in de alpenlanden goed uit de voeten komt in combinatie met winterbanden, uiteraard. Ook hier even opletten dat je geen ‘RS5-ombouw’ project op de kop tikt.

Maserati Ghibli Diesel (M157)

€ 29.995

2014

90.000 km

Dat ‘ombouwen’ zul je bij deze Maserati niet zo snel zien gebeuren. Ten eerste is er geen topmodel waar het naar gemodelleerd kan worden, maar ook de gemiddelde Ghibli klant is net een ander persoon. Bij de Maserati Ghibli betaal je ook een beetje voor de merkbeleving. De naam ‘Maserati’ staat gewoon boven ‘Audi’ of ‘Mercedes-Benz’. Maar het zijn zeker geen betere auto’s. De infotainment-unit kent zijn eigenaardigheden en vooral zijn beperkingen. Het interieur is een beetje hit-and-miss. Het dashboard is oké, maar de afwerking is niet op Duits niveau. Met name de afwerking is op sommige plaatsen zelfs pover. Aan de andere kant is het leer en hout (afhankelijk van de uitvoering) weer verschrikkelijk fraai. De motor is overigens een uitstekende metgezel en het chassis is wel een kers in de appelmoes. Je merkt echt dat ze daar hun best erop hebben gedaan.

Porsche Cayenne Diesel (958)

€ 30.000

2011

160.000 km

Tsja, een SUV is misschien niet de eerste keuze, maar de Porsche Cayenne is de SUV met de meest personenwagen-achtige eigenschappen. De Porsche Cayenne Diesel is mega stabiel en uitstekend gebouwd. Het voelt aan als een brok graniet. Het is geen speelse auto, maar wel een onverzettelijke tank. De 3.0 V6 diesel is dezelfde als in bovenstaande Audi A5, alleen heeft ‘ie overduidelijk wat meer moeite met de Cayenne. Eenmaal op snelheid maak je voldoende indruk op je voorligger dat je constant 218 km/u uur (dat is namelijk de topsnelheid) kunt blijven rijden. Een Panamera Diesel zou ook een geweldige optie zijn, maar die valt net nog buiten het budget.

Jaguar XJ 3.0 V6 D (X350)

€ 29.950

2011

80.000 km

Je zou denken aan een Jaguar XF D. Deze heb je met een paar zeer smakelijke zescilinders in dikke ‘S’-uitvoeringen. Toch verwijzen we naar de bijzonder gave XJ. Waarom? Je krijgt gewoon meer waar je voor je geld. De Jaguar XJ is groter, ruimer en luxer. Maar dat gaat nergens van ten koste. Ze wegen op 10 kilogram na exact evenveel. De motoren zijn hetzelfde. Dus ook geen verschil in verbruik. Kortom, een absolute topauto, de XJ. Het is wel afhankelijk van welke uitvoering je neemt, sommige zijn wat oubollig geconfigureerd, alhoewel dat ook een beetje hoort bij een Jaa-haag. Nog een voordeel van de Jaguar XJ ten opzichte van de Jaguar XF is de brandstoftank, die is 12 liter groter. Scheelt toch weer in de actieradius.

BMW 640d xDrive (F13)

€ 29.950

2012

100.000 km

Ongelooflijk dat deze auto’s er al tussen staan in het budget. Deze generatie is een van de laatste fraaiere ontwerpen van BMW van de afgelopen 20 jaar. Zeker als je dingen als bicolor velgen, M-sportpakketjes en shadowline lijsten weet te vermijden, dan heb je echt een heel erg fraaie coupé. De achterbank is niet makkelijk toegankelijk, maar biedt voldoende ruimte voor normale kinderen. De motor is een zaligheid. De BMW 650d xDrive Coupé heeft een 3.0 motor, maar met twee turbo’s. Met 313 pk zul je nooit tekort komen, zeker niet vanwege het hoge koppel (650 Nm) en een bijzonder fijne automaat (van ZF). Je zou het een 5 Serie coupé kunnen noemen, maar bij BMW hebben ze de 6 Serie net voldoende een eigen identiek meegegeven, met name door het interieur dat luxueuzer is. Heel veel keuze is er niet in het budget, maar hey: je hebt er maar één nodig.

YOLO: Audi A8 4.2 TDI quattro (D4)

€ 29.500

2011

120.000 km

Sommige auto’s zijn op sommige locaties niet op hun plaats en op andere wel. Neem deze A8. In de binnenstad is het een beetje onhandige auto. Hij is groot en heeft veel gewicht op (over!) de vooras. Ondanks het gebruik van aluminium voel je de massa. Tegelijkertijd heeft de auto net de grandeur van een S-Klasse of Quattroporte. Maar deze A8 heeft een eigen specialiteit. Die komt pas als je over de grens bent na zo’n wit bordje met drie grijze strepen. Deze Audi A8 4.2 TDI Quattro heeft alles: veel hubraum, twee turbo’s, een briljante automaat, vierwielaandrijving, meer dan 350 pk en 750 Nm. Het is geen elegante bochtenridder, maar wel een effectieve Autobahn-stormer. Als je wilt haal je met gemak 250 km/u, maar de tussensprintjes zijn eveneens bizar. Gezien het prestatiepotentieel valt het verbruik best mee, maar zo’n V8 lust aanzienlijk meer dan een V70 D5, plus het feit dat alle andere kosten (wegenbelasting, onderhoud, verzekering) ook aanzienlijk hoger zullen zijn.

