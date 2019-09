BMW 7 Serie EV moet bijna 700 pk krijgen

Kijk, dat is lekker.

BMW heeft alweer enkele jaren een aantal elektrische auto’s in zijn catalogus, maar nu de focus steeds meer komt te liggen op EV’s, zullen we ook steeds meer van zulke modellen gaan zien. Zo is BMW bijvoorbeeld van plan om een volledig elektrische versie van de 7 Serie (rijtest) te maken, in de vorm van de i7. Het nieuwe model moet in twee varianten op de markt komen, waarvan de krachtigste naar verluidt bijna 700 pk moet krijgen.

In een bericht deze week heeft BMWBlog geschreven over de aankomende 7 Serie EV. Volgens insiders zullen er twee versies van de i7 in productie worden genomen: het instapmodel en de i7S. Laatstgenoemde is uiteraard krachtiger en moet ook een grotere actieradius hebben. Als we de website mogen geloven, dan krijgt deze versie een aandrijflijn die goed is voor 670 pk, die verbonden is aan een 120 kWh-batterijpakket.

De BMW i7 moet een kleiner 100 kWh-accupakket krijgen, waarmee hij gemiddeld 600 kilometer ver kan rijden. Het vermogen van deze versie ligt op 550 pk. Naar verluidt krijgen de volledig elektrische 7 Series meerdere elektromotoren en vierwielaandrijving.

Het is nog niet duidelijk wanneer de i7 precies onthuld zal worden of in de verkoop zal gaan, maar aangezien we voorlopig nog met geruchten te maken hebben, zal het nog wel enkele jaren duren.