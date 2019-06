Vrije Trainingen Frankrijk: momentje tussen HAM en VER

Zo verliepen de eerste en tweede vrije trainingen op Paul Ricard vandaag.

Eerste vrije training

Tijdens de eerste vrije training was, niet geheel verrassend, Mercedes lekker dominant bezig met een 1-2 voor Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Leclerc was hekkensluiter van de top drie. Op plek vier en vijf zien we Verstappen en Vettel. De Ferrari’s beschikken over een nieuwe voorvleugel, zo werd duidelijk tijdens de eerste vrije training. Daniel Ricciardo wist de negende plek te behalen met zijn kersverse motor. De Williams -auto’s stonden niet onderaan deze eerste vrije training. Het was Grosjean die onderaan bungelde wegens technische problemen met zijn auto.

Tweede vrije training

De problemen van Grosjean met betrekking tot een waterlek waren verleden tijd, wel kwam er veel rook van de banden van zijn auto. Na radiocontact dook hij terug de pits in in het vroege stadium van de tweede vrije training. Onder de groep rijders die als eerste een tijd neerzetten was Lando Norris de snelste. Leclerc wist al snel een goede tijd neer te zetten, dit in tegenstelling tot Vettel die de smaak in het beginstadium nog niet te pakken had. Kort daarna is het alsnog Vettel die een snellere tijd neerzet in vergelijking met zijn teamgenoot.

Verstappen reed op mediums en was in zijn openingsronde goed voor een vijfde plek. Daarover gesproken, Bottas was in zijn openingsronde goed voor P1. Verstappen wist zijn tijd te verbeteren en klom naar P2 met een klein verschil op Bottas. Die P2 raakte Max vervolgens snel kwijt op Hamilton. Tussen de grote namen wist Norris met zijn McLaren op te vallen, de coureur stond voor een lange tijd op P4 tussen Gasly en Verstappen in en dat op een harde compound. Grosjean wist geen goede tijden te rijden en lijkt niet lekker in zijn vel te zitten. Het is afwachten of hij tijdens de laatste training en de kwalificatie morgen wel weet te presteren.

Dan komt er een onderzoekje van de stewards naar een situatie tussen Hamilton en Verstappen. Hamilton raakte van de baan en bij het terugkomen op het weggedeelte zou de Mercedes-rijder de Nederlander hebben gehinderd. Het einde van de training was duidelijk. Mercedes is de snelste met een waardige vernoeming voor de snelle Norris in Frankrijk. De uitslag van de eerste en tweede vrije training check je hieronder.

Uitslag VT1

1. Lewis Hamilton (Mercedes) – 1:32.738

2. Valtteri Bottas (Mercedes) – 1:32.807

3. Charles Leclerc (Ferrari) – 1:33.111

4. Max Verstappen (Red Bull Racing) – 1:33.618

5. Sebastian Vettel (Ferrari) – 1:33.790

6. Pierre Gasly (Red Bull Racing) – 1:34.091

7. Lando Norris (McLaren) – 1:34.110

8. Carlos Sainz (McLaren) – 1:34.261

9. Daniel Ricciardo (Renault) – 1:34.540

10. Alexander Albon (Toro Rosso) – 1:34.804

11. Sergio Pérez (Racing Point) – 1:34.809

12. Nico Hulkenberg (Renault) – 1:34.810

13. Lance Stroll (Racing Point) – 1:35.063

14. Danill Kvyat (Toro Rosso) – 1:35.063

15. Kevin Magnussen (Haas) – 1:35.410

16. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) – 1:35.522

17. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) – 1:36.102

18. Nicholas Latifi (Williams) – 1:37.147

19. Robert Kubica (Williams) – 1:37.172

20. Romain Grosjean (Haas) – 1:37.620

Uitslag VT2

2. Valtteri Bottas (Mercedes) – 1:30.937

1. Lewis Hamilton (Mercedes) – 1:31.361

3. Charles Leclerc (Ferrari) – 1:31.586

4. Sebastian Vettel (Ferrari) – 1:31.665

5. Lando Norris (McLaren) – 1:31.882

6. Max Verstappen (Red Bull Racing) – 1:32.049

7. Carlos Sainz (McLaren) – 1:32.432

8. Pierre Gasly (Red Bull Racing) – 1:32.448

9. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) – 1:32.677

10. Kevin Magnussen (Haas) – 1:32.789

11. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) – 1:32.973

12. Daniel Ricciardo (Renault) – 1:33.020

13. Alexander Albon (Toro Rosso) – 1:33.023

14. Nico Hulkenberg (Renault) – 1:33.081

15. Danill Kvyat (Toro Rosso) – 1:33.254

16. Sergio Pérez (Racing Point) – 1:33.300

17. Romain Grosjean (Haas) – 1:33.591

18. Lance Stroll (Racing Point) – 1:33.884

19. George Russel (Williams) – 1:34.614

20. Robert Kubica (Williams) – 1:35.195

De derde vrije training is morgen om 12:00. De overige tijden en alles over de GP van Frankrijk check je in DIT artikel.