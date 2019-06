Audi over elektrisch rijden, waterstof en de toekomst

Wat is de Duitse autofabrikant van plan de komende jaren?

Audi kennen we van Quattro, vijfcilinders en belachelijk snelle stations die een bezoek aan de IKEA weer leuk maken. Wellicht is die reputatie over een aantal jaar wel heel anders. In de BNR Autoshow sprak Audi CEO Bram Schot over de elektrische toekomst van het merk. Hoe kijkt Schot er zelf tegenaan en is bijvoorbeeld waterstof een mogelijkheid in plaats van de nu zo opkomende accu-auto?

De branche transformeert en is turbulent, aldus Schot in het radioprogramma. Daarmee doelt de CEO op de autoindustrie die nu in rap tempo overgaan van auto’s met een verbrandingsmotor naar volledige elektrische modellen. Voor Audi is die transformatie al begonnen in vorm van de e-tron, de eerste volledige elektrische SUV van het merk. Naast de e-tron komen er de komende jaren nog veel meer elektrische modellen uit de koker van Audi.

In de BNR Autoshow zegt Schot met Audi een nieuwe kant op te willen gaan. De kant van milieuvriendelijke mobiliteit. Met dieselgate in het achterhoofd staat Schot een zware missie te wachten, maar de Nederlander denkt met zijn nuchtere Rotterdamse achtergrond ‘het nieuwe Audi’ voor elkaar te krijgen. Natuurlijk liggen er de nodige uitdagingen, meent de CEO. Zo is het vandaag de dag lastiger een vijfjarenplan uit te denken in vergelijking met vroeger. De ontwikkelingen gaan razendsnel binnen de industrie.

De e-tron GT, een belangrijk elektrisch model voor Audi, komt in 2021 op de markt. Schot denkt dat dit één van de mooiste Audi’s gaat worden die het merk ooit op de weg heeft gezet. De CEO zegt zich ook totaal niet te bemoeien met het design van de auto’s en te vertrouwen op waar de ontwerpers mee komen. Ondanks het grote voorstander zijn van elektrisch rijden, sluit Schot andere constructies op dit moment nog niet uit. Zo is de Audi-baas van mening dat diesel nog niet dood is, al denken andere autofabrikanten daar anders over. Om twee miljoen auto’s per jaar te kunnen verkopen kun je niet radicaal overstappen op elektrisch rijden, je moet diverse aandrijflijnen kunnen aanbieden als merk, aldus Schot.

Schot denkt dat 25 procent van de Audi-verkopen in 2025 een elektrische auto zullen zijn. Dat betekent dat nog 75 procent van de verkopen in 2025 een model met een verbrandingsmotor zal betreffen. Schot zegt dat Audi voorloper moet worden op het gebied van elektrische mobiliteit. De e-tron is pas het begin, maar in 2025 moeten 20 elektrische Audi’s een feit zijn. “Ik wil niet de eerste zijn, ik wil de beste zijn”, aldus de Audi-baas over een elektrische portfolio.

Waterstof

De Audi-baas is van mening dat waterstof op dit moment geen alternatief is voor een accu-auto. De infrastructuur van waterstofstations loopt bijvoorbeeld mijlenver achter in vergelijking met alle laadstations die overal in Europa gebouwd worden. De elektrische auto met een accu is voorlopig de enige mobiliteitsoplossing naast de alom bekende auto met een verbrandingsmotor. Schot ketst de technologie omtrent waterstof niet af, maar zegt dat Audi daar de komende jaren niet naar kijkt. Daar is immers een totaal andere infrastructuur voor nodig.