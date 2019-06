Nieuwe Mercedes-AMG GT3 heeft een gigantische muil

Gelukkig maar dat 'ie de weg niet op mag, hij slokt zo een voetganger op.

Fan van autoracen, maar niet van Formule 1? Dan zijn er genoeg andere mogelijkheden. Een leuke is bijvoorbeeld de GT-klasse. Hier strijden coureurs tegen elkaar in auto’s die net niet straatlegaal zijn, maar wel daarop gebaseerd zijn. Want anders dan de F1, waar de teams zelf elk jaar een auto bouwen, zijn de GT-teams vaak afhankelijk van wat autofabrikanten voor hun bouwen. Vele teams vielen voor het wapenfeit van Mercedes-AMG: de AMG GT3.

Uiteraard gebaseerd op de AMG GT, maar dan extremer vormgegeven. Kijk maar eens naar de enorme vleugel achterop, samen met de splitters en bumpers die de auto nogal verbreden. Alles om nog sneller te kunnen uiteraard, maar er is nog één verborgen talent aan de GT3. Waar de reguliere AMG GT slachtoffer valt aan downsizing en nu een 4.0 liter grote V8 met twee turbo’s heeft, krijgt de AMG GT3 de 6.2 liter atmosferische V8 uit de SLS AMG. Mercedes vertelt niet hoeveel pk eruit komt, reken maar op ergens tussen de 570 en 600 pk, zoals de SLS AMG had.

Goed nieuws: de vernieuwde AMG GT3 is alleen wat bijgepunt, dus die 6.2 liter grote atoombom gaat nergens heen. Vooral het gemak waarop het team de GT3 rijdende kan houden speelde een rol bij de vernieuwingen. Het kost teams enorm veel geld om de motor steeds opnieuw in elkaar te zetten, wat bij een raceauto eerder het geval is dan een straatauto. Betere bescherming van de componenten moet ervoor zorgen dat niet bij elke kleine aanrijding er een reparatie van duizenden euro’s volgt. Ook gaat Mercedes een nieuw trackingsysteem inbouwen, waardoor de auto zijn data zelf meet en kan opsturen naar de teams. Dit zorgt ervoor dat de teams geen geavanceerde systemen zelf hoeven te ontwikkelen, zoals nu het geval is.

Optisch krijgt de auto wat elementen mee van zijn straatversie, wat niet alleen de looks ten goede komt. De koplampen zijn de bekende Mercedes Multibeam-units die ervoor zorgen dat je optimaal zicht hebt op de weg. Een esthetisch dingetje wat gelijk opvalt: de grille. Zo’n beetje de hele voorkant van de AMG GT3 is een gapend gat met verticale spijlen. Een angstaanjagend grote muil.

Vanaf eind 2019 kunnen de teams de nieuwe AMG GT3 bestellen. Daarmee zullen ze voor het eerst worden gebruikt in 2020: precies tien jaar nadat Mercedes ‘Customer Racing’ in het leven geroepen werd. Raceteams die de vorige AMG GT3 nog hebben: omdat de wijzigingen vrij klein zijn, kunnen de technische details van de nieuwe AMG GT3 overgezet worden naar de oude. Zo kost het de teams niet opnieuw bijna vier ton om de GT3 te bemachtigen.