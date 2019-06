F1 Frankrijk 2019: tijden en wat je moet weten

Alle ins en outs en alle aanvangstijden van de GP Frankrijk 2019 van dit weekend!

Er is veel gezegd en geschreven over de Grand Prix van Canada. Ondanks het feit dat Vettel op kop reed, besloot de wedstrijdleiding dat Hamilton wederom moest winnen. Volgens de letter van het reglement had de leiding gelijk, maar van echt lekker ‘de wedstrijd aanvoelen’ was niet echt sprake. We gaan nu echter weer terug naar Europa en wel naar Frankrijk.

Hoe ziet de agenda eruit dit weekend?

Vrijdag 21 juni 2019:

11:00 – 12:30 | Eerste vrije training

15:00 – 16:30 | Tweede vrije training

12:00 – 13:00 | Derde vrije training

15:00 – 16:00 | Kwalificatie

15:10 – 17:10 | Race

GP Frankrijk

De Grand Prix van Frankrijk is de oudste GP die er is. Jazeker, ook ouder dan die van Monaco of Groot-Britannië, al is de titel officieus. Ondanks dat de Britten enorm veel van racen houden, waren het de Fransen die de eerste races en de eerste GP organiseerden. Al in het begin van de ‘GP van Frankrijk’ is deze overal gehouden. Er was niet een vaste locatie voor. De eerste werd verreden in 1906 op het ‘circuit’ van Le Mans. We zeggen bewust ‘circuit’, want het is was feitelijk gewoon een openbare weg die was afgezet.

De GP van Frankrijk is onder andere verreden in Charade, Reims, Rouen, Paul Ricard, Dieppe, Le Mans, Strasbourg, Amiens, Lyon en Tours. Van 1991 tot 2008 werd de race verreden op het circuit van Nevers-Magny Cours. Sindsdien is er geen GP van Frankrijk verreden. In 2018 maakte de GP zijn comeback op het circuit van Paul Ricard. De bouw van dit circuit werd gefinancierd door Meneer Paul Ricard, een Franse industrielist die zijn geld verdiende met onder meer met de gelijknamige Pastis. In 1999 werd het circuit verkocht aan ene B. Ecclestone uit Engeland.

Wat is er zo bijzonder aan het circuit van Paul Ricard?

Paul Ricard was in de jaren ’70 al een van de veiligste circuits ter wereld. Die voorsprong heeft het eigenlijk nooit weg gegeven. Dat is op zich ook logisch, want de baan kent enorm veel uitloopstroken. Sterker nog, het lijkt eigenlijk een grote lap asfalt te zijn waar een baan is opgetekend. De uitloopstroken zijn een een combinatie van wolfraam en asfalt, zodat auto’s die van de baan raken, relatief eenvoudig en veilig weer kunnen aansluiten. Dat de baan erg veilig is, doet niets af aan het feit dat het ook daar fout kan gaan. Zo overleed talent Elio de Angelis in 1986. Dit kwam echter door de achtervleugel van zijn Brabham BT55 die afbrak. Desalniettemin werd vervolgens het circuit van Paul Ricard toch aangepast en veiliger gemaakt door een recht stuk korter te maken en de bochten langzamer.

Hoe zag het podium van de Grand Prix van Frankrijk eruit in 2018?

1. Hamilton

2. Verstappen

3. Raikkonen

Wie reed er in 2018 de snelste ronde tijdens de GP van Frankrijk?

Valltteri Bottas met een tijd van 1:34.225

Wie pakte in 2018 pole position bij de GP van Frankrijk?

Lewis Hamilton met een tijd van 1:30.029

Wat voor kansen heeft Max Verstappen tijdens de GP van Frankrijk?

Nu de Mercedessen van Hamilton en Bottas óók snel zijn in langzame bochten (sinds de GP van Barcelona) en Red Bull vooralsnog niet hun vorm heeft van 2018, zijn de kansen voor succes voor de Nederlander beperkt. De Mercedessen zijn favoriet van de eindzege. En pole position. Paul Ricard heeft 4 rechte stukken waar de Ferrari’s waarschijnlijk sneller zullen zijn dan de Red Bulls. In de technische bochtensecties, met name de laatste, kan Verstappen weer wat goed maken op de scharlaken rode bolides van LeClerc en Vettel. Veel zal afhangen van de vorm van Ferrari en met name het team. Als die hun zaakjes voor elkaar hebben en het hoofd koel houden, zal P5 het maximum haalbare zijn voor Verstappen. Al zijn talent ten spijt.

Waar kan ik de GP van Frankrijk 2019 volgen?

Mocht je je Duits willen opkrikken, kun je schakelen naar RTL Deutschland. Je zou denken dat die zeer nationalistisch zijn ingesteld, maar minder is waar ‘Vettel hat wieder mal einen Fehler gemacht!‘. Verfrissend. Uiteraard wordt de race ook uitgezonden door Ziggo. Mocht je aangesloten zijn bij Ziggo, dan kun je de race live kijken. Mocht je niet zijn aangesloten bij Ziggo, dan is het mogelijk om een uitzending los te kopen voor 3,99. Deze kun je dan via een Chromecast of Apple TV streamen naar je televisie.

Dankzij Liberty Media kunnen we ook genieten van F1TV. Het idee is heel erg goed bedoeld en voor slechts 60 euro kun je een heel jaar alle ins en outs volgens van Formule 1 en andere autosporten. De uitwerking is echter nog niet briljant. Links en rechts zijn er verbeteringen mogelijk (en komen deze er ook aan). Een laatste optie is om een stream te vinden op het grote internet. Deze kunnen variëren van verrassend stabiel tot frustrerend traag.

Wat is de weersvoorspelling van de GP van Frankrijk 2019?

Tsja, er is een reden waarom 1.000.000 Nederlanders (op Max Verstappen na dan) naar Frankrijk gaan. Het weer is fantastisch. Qua temperatuur schommelt het tussen de 27 en 28 graden. De luchtvochtigheid is ongeveer 50%, maar neem af naarmate het weekend vordert. Qua wind hoeven we ook niets te verwachten: deze is met windkracht 2 tot 3 zwak tot matig.

Autoblog voorspelling voor de GP van Frankrijk 2019

Voor elk raceweekend raadplegen wij onze geestelijk Autoblog leiders in de vorm van @CasperH en @Wouter. Beide zullen zich ontplooien als ware automotive waarzeggers. Ze hebben zich dagenlang vast gebeten in de materie en doen hun plasje erover. De voorspellingen en hun verklaring voor de GP van Frankrijk 2019 is als volgt:

Casper:

1. Bottas

2. Verstappen

3. Ricciardo

Vettel gaat zich verslikken in de eerste bocht en gaat Hamilton rondtikken, net zoals hij vorig jaar Bottas uitschakelde. Gewoon omdat Vettel. Omdat Ferrari moeilijk gaat lopen kloten met Leclerc z’n strategie in de hoop Vettel nog weer naar het podium te helpen, kunnen Verstappen en Ricciardo profiteren. Ricciardo brengt Renault een verdiend podium op eigen grond. Beetje vergezocht allemaal? Klopt maar HAM BOT VET LEC roepen is te makkelijk!

Wouter:

1. Hamilton

2. Vettel

3. Verstappen