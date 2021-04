Vrouw gaat op Tesla staan en klaagt over kwaliteit [video] - Autoblog.nl

Ah, ouderwetse actie tijdens een autoshow. Dat is even geleden. In dit geval een boze vrouw over de remmen van een Tesla.

Je kan het treffen met een Tesla of juist niet. Sommige mensen die een Tesla hebben in die laatste categorie laten het er niet bij zitten. Zoals deze vrouw, die duidelijk van zich liet horen op de Tesla-stand op de autoshow van Shanghai.

Ze klom op het dak van een Tesla Model 3 en begon haar geklaag over de Amerikaanse autofabrikant. Zo beschuldigde ze Tesla onder meer van het hebben van slechte kwaliteit remmen. Het was duidelijk het hoofdonderwerp van haar statement, want ze droeg zelfs een T-shirt met een tekst over slecht functionerende remmen.

Vrouw klaagt bovenop Tesla over de remmen

Beveiligers probeerden met paraplu’s de boodschap op haar t-shirt te verbergen. Dat werkte goed, voor ongeveer drie seconden. Daarna was het R.I.P. voor de paraplu’s. Uiteindelijk werd de vrouw afgevoerd door de beveiligers.

Een woordvoerder van Tesla heeft tegenover Bloomberg gezegd dat de vrouw geen onbekende is. Ze zou wel vaker, ook publiekelijk, hebben geklaagd over de slechte remmen van een Tesla.

Haar geklaag is gebaseerd op een eigen ervaring. Ze zat naar eigen zeggen met vier familieleden in haar eigen Tesla Model 3, toen de remmen weigerde en ze betrokken raakte bij een verkeersongeluk. De autofabrikant heeft gezegd dat onderzoek heeft uitgewezen dat de remmen en rijassistenten op het moment van het ongeluk gewoon functioneerden. Een gevalletje welles nietes dus.