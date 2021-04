Porsche viert een feestje met deze 911 Turbo S - Autoblog.nl

Slingers en ballonen in de aanslag, Porsche heeft een feestje te vieren met de 911 Turbo S China 20th Anniversary Edition.

Ook Porsche is aanwezig op de autoshow van Shanghai. Alhoewel het automerk geen krankzinnig brekend nieuws te melden heeft, staat het toch met nieuws op de show. Ten eerste vanwege het feit dat de verkoopstop van de 718 Spyder in het Aziatische land is begonnen. Het tweede is deze Porsche 911 Turbo S China 20th Anniversary Edition.

Een hele mond vol, deze 992. De Porsche 911 Turbo S China 20th Anniversary Edition viert het feit dat het merk 20 jaar operatief is in het land. Ja, best gek om te beseffen dat Porsche pas sinds 2001 auto’s aan de man brengt in China. Een land dat inmiddels is uitgegroeid tot de belangrijkste markt van het merk. Voor je beste klanten moet je natuurlijk wel een feestje vieren. En dat doen ze met deze Turbo S.

De Porsche 911 Turbo S China 20th Anniversary Edition heeft een aantal Exclusive Manufaktur goodies. Klanten hebben keuze uit vijf kleuren. Je hebt Oslo Blue zoals de afgebeelde auto, maar je kunt ook kiezen voor Gulf Orange, Star Ruby Red, Mint Green of Viola Purple. Elke auto beschikt over de striping en het getal 20 op de zijkant van de auto.

Het is pure marketing dat Porsche deze uitvoering heeft bedacht op het op dit moment duurste model. Dat is lekker marge draaien. De Duitse autofabrikant kon ook met een speciale Macan of Cayenne komen, maar die modellen vliegen al als warme Xian Bing over de toonbank. Met deze speciale 911 kunnen ze de verkoopcijfers opkrikken voor het topmodel.