George Russell gaat door het stof na bonje met Bottas - Autoblog.nl

George is bang dat hij straks in de Renault Clio Cup zit.

De GP van Emilia Romagna beloofde sowieso al een spannende race te worden en toen kwam er ook nog eens een extra geschenk uit de hemel in de vorm van regen. Alle ingrediënten voor een enerverende race waren dus aanwezig en de kijkertjes thuis werden niet teleurgesteld. Een van de sleutelmomenten was de crash tussen Bottas en Mercedes-protegé Russell, die gevolgd werd door een rode vlag.

Gelukkig kwamen beide heren fysiek ongeschonden uit de auto, maar dat betekent niet dat ze blij waren. Russell ging Bottas meteen opzoeken. Niet om te kijken hoe het met hem ging (zoals Olav Mol het eerst interpreteerde), maar om te informeren of hij hen soms allebei dood wou hebben. Van Bottas kreeg hij als antwoord de vinger.

Beide heren verschilden dus radicaal van mening over de vraag wie hier de schuldige was. Toto Wolff heeft zich na afloop van de race ook uitgelaten over deze kwestie. Hij nam de rol van vermanende vader op zich en vond dat ze allebei slecht bezig waren. Hij voegde er aan toe dat Russell op dit moment dichter bij een stoeltje in de Renault Clio Cup dan bij een stoeltje in de Mercedes zit. In tegenstelling tot Duitsers kunnen Oostenrijkers dus wel grappen maken.

Russell lijkt het echter niet als een grap op te vatten, want hij krabbelt nu terug. Eerder vanavond verscheen op zijn Twitter een uitgebreide verontschuldiging. Hij biedt niet zijn excuses aan voor eventuele fouten tijdens de race, maar wél voor de manier waarop hij vervolgens met de situatie omgegaan is. Hij zegt daarom sorry tegen Bottas, zijn team en – nu hij toch bezig is – iedereen die hij teleurgesteld heeft.

Some thoughts on yesterday: pic.twitter.com/xU07da7DCz — George Russell (@GeorgeRussell63) April 19, 2021

Het lijkt erop dat dit soort verontschuldigingen allemaal door dezelfde persoon worden geschreven, want de clichés van een beter persoon worden, groeien en dergelijke passeren ook weer de revue. Als Russell het stof van zich heeft afgeveegd, is het te hopen voor hem dat hij weer dichter bij Mercedes zit dan bij de Renault Clio Cup.