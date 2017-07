Vrouw giet 5 liter ruitenreiniger in reservoir waar olie hoort

En dan krijg je dit.

Een beetje snuggere vent/dame kan zelf de olie, koelvloeistof en ruitenwisservloeistof bijvullen. Het is een kwestie van goed kijken en vullen. Er kan weinig fout gaan. In het ergste geval vul je de vloeistof op een plaats waar het niet hoort. Dat overkwam een MINI-eigenaresse. De gevolgen waar niet al te best.

De dame had vijf liter ruitenreiniger gegoten in het reservoir waar de olie hoort. Na een ritje van ongeveer 10 minuten kwam er blauwe rook onder de motorkap vandaan. De auto werd naar een garage gebracht. Een monteur deelde het verhaal en wat foto’s op sociale media.

De blauwe ruitenreiniger had zich in het motorblok gehuisvest. Onder de auto droop een groenige, hard geworden vloeistof. Helaas weten we niet hoe het verhaal is afgelopen, maar dat er schade is ontstaan aan het blok is overduidelijk. Les voor de volgende keer: kijk nog eens dubbel zo goed als je op het punt staat om een vloeistof bij te vullen.