Te koop in Nederland: M3 G-Power met 600 pk

Voor als een reguliere E9X M3 niet snel genoeg is.

Met 420 pk uit een vierliter V8 is de vierde generatie M3 (aankoopadvies) nu niet bepaald een langzame auto. Daar dachten tuners toch anders over. Na de introductie van het model kwamen diverse partijen met serieuze varianten van deze generatie M3. Zo was er bijvoorbeeld G-Power, die met verschillende kitjes kwam voor de heetste E9X 3 Serie.

De in Nederland aangeboden G-Power E92 M3 beschikt over het pakket van het tweede niveau. De geïnstalleerde supercharger zorgt voor een toename van 180 pk, wat het totaal op 600 pk brengt. Het koppel gaat van 400 Nm naar 570 Nm. De tuning, inclusief installatie, kost via G-Power 8.000 euro. Met deze aanpassing meet de M3 zich qua prestaties met supercars van vandaag de dag. De topsnelheid ligt op 327 km/u.

De aangeboden M3 komt uit 2008 en heeft ruim 39.000 kilometer op de teller staan. De G-Power supercharger werd bij een stand van 20.000 kilometer geïnstalleerd. Het gaat hier om een handgeschakelde E92 M3 in de kleur Silverstone II. Die kleur is nu niet zichtbaar, want de gepeperde 3 Serie gaat schuil onder een matgrijze wrap. Naast de G-Power aanpassing beschikt de M3 ook over een uitlaatsysteem van Akrapovic. De getunede M3 staat te koop voor 59.600 euro.