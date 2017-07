Deze showroom is de ‘Thierry Baudet’ onder autodealers

Lavendel, iemand?

Deals sluiten met de hulp van bepaalde geuren. Land Rover South Dade in Miami, Florida probeert het. De geur van een showroom is op de meeste plekken wel hetzelfde. Een typische geur die je ruikt van alle nieuwe auto’s die in het pand staan. Deze dealer in Miami weet zich te onderscheiden.

Via het ventilatiesysteem worden de geuren van ceder, vanille en violet de showroom in geblazen. Een fijne geur moet de verkoop kunnen be├»nvloeden. “Er komt veel bij kijken bij zo’n grote aanschaf. De geuren brengen de klanten in een andere gemoedstoestand”, aldus manager Mark de la Cruz via Autonews. Het bedrijf dat de geuren heeft ontwikkeld voor de dealer zegt dat klanten meer tijd doorbrachten in de showroom.

Er zit een wetenschappelijke redenering achter de actie. Zo kunnen bepaalde geuren invloed hebben op onze hersenen. Of de Land Rover-dealer ook daadwerkelijk meer auto’s heeft weten te verkopen sinds de geurtransformatie is niet bekend.

Fotocredit: Hector Gonzalez via Facebook