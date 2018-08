“Vrouw rijdt 220 km/u met gehuurde Ferrari in regen”

Wat kan er immers fout gaan?

De Ferrari 458 is een listige auto in de regen. Met 570 pk kan de achterwiel aangedreven Italiaan kwispelend uit de hoek komen. De Ferrari 488 gaat nog een stapje verder. Beladen met turbo’s, levert de achtcilinder maar liefst 670 pk. In verkeerde handen een gevaarlijke asset.

In de buurt van Des Moines, Iowa in de Verenigde Staten maakte een vrouw het wel heel bont. Met een gehuurde Ferrari 488 Spider snelde ze met een snelheid van 220 km/u over de I-35. Een snelweg waar een maximumsnelheid van 70 mijl per uur (112 km/u) geldt. Bovendien regende het flink, wat het risico op een ongeluk nog eens verhoogde.

De Highway Petrol was ook aanwezig op de I-35 en betrapte de vrouw op het rijden van deze hoge snelheid. Toen de agent haar ondervroeg, gaf ze toe te hard te hebben gereden. Zelf dacht ze dat ze ongeveer 160 km/u ging. De politie heeft niet bekendgemaakt welke boete de dame heeft gekregen, maar The Drive schat dat ze zeker 400 dollar kan overmaken naar de staat. Koos we zagen net een…

Fotocredit: Iowa State Patrol op Facebook